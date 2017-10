Sport

NEWS ALERT Halep, debut perfect la Turneul Campioanelor

de mediafax, 23 octombrie 2017, 17:28

Simona Halep a debutat luni la Turneul Campioanelor de la Singapore cu victorie clară, 6-4, 6-2 în faţa Carolinei Garcia.

Publicitate

Românca îşi ia astfel revanşa după ce Caroline i-a "furat" titlul de la Beijing şi debutează cu victorie la Singapore pentru al patrulea an consecutiv. E un succes extrem de important şi pentru clasamentul live, acolo unde Halep preia din nou şefia şi o devansează cu 40 de puncte pe Muguruza.

Simona a înfruntat-o în prima rundă a grupelor de la Turneul Campioanelor pe jucătoarea care i-a stricat petrecerea la Beijing, atunci când constănţeanca a devenit lider mondial!

"A fost un meci grozav, am jucat cel mai bun tenis. Nu e uşor să joci împotriva Carolinei. Mulţumesc tuturor fanilor prezenţi. E prima dată când vin aici că nr 1 mondial şi sunt fericită că am câştigat primul meci, am scăpat de presiune. Sper că următorul meci să fie şi mai bine.

Mi-am îmbunătăţit serviciul, astăzi am servit bine şi asta m-a ajutat să câştig meciul", a spus constănţeanca la finalul meciului.

Halep a fost învinsă de Garcia în finala disputată pe 8 octombrie, scor 6-4, 7-6(3), iar cele două nu au mai jucat niciun meci oficial de la acea dată. Simona s-a mai confruntat în alte două rânduri cu Caroline, jucătoarea antrenată de Darren Cahill impunându-se de fiecare dată: 6-4, 2-6, 6-1 în optimi la Sydney 2016 (hard), respectiv 6-4, 6-2 în sferturi la Toronto 2017 (hard).

Turneul Campioanelor, competiţie la care participă cele mai bune 8 jucătoare ale sezonului, pune la dispoziţie premii în valoare totală de 7 milioane de dolari. Simona Halep participă pentru al patrulea an consecutiv la Singapore şi nu a câştigat niciodată trofeul, fiind aproape doar în anul 2014, atunci când a cedat cu 3-6, 0-6 finala împotriva Serenei WIlliams.