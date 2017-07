Sport

Handbal feminin: Mihaela Senocico a revenit la ”U” Cluj

de Ziua de Cluj, 12 iulie 2017, 16:40

Mihaela Senocico (35 de ani) a revenit la echipa de handbal feminin a Universității Cluj, după ce în ultimele două sezoane a jucat la HCM Râmnicu Vâlcea.

Aceasta este una dintre cele mai importante jucătoare din istoria recentă a echipei clujene. A evoluat 13 ani pentru ”studente”, cu excepția sezonului 2004-05, când jucat la Randers HK (Danemarca). La "U" Cluj a revenit și soțul ei, Ioan, care va ocupa de pregătirea echipei de handbal masculin. Acesta va colabora cu Radu Samoilă, care urmează să preia funcția de președinte al clubului.

Foști coechipieri la Universitatea Cluj, Ioan Ani-Senocico și Radu Samoilă au antrenat echipa masculină de handbal și în trecut. Cei doi au bătut palma și pornesc un nou proiect de revigorare și de stabilizare a echipei de handbal masculin "U" Cluj.

"Prioritatea noii conduceri va fi, în primul rând, stabilitatea financiară de care echipa aceasta nu a avut parte până acum și mai ales schimbarea percepției celor din afară asupra echipei noastre, în sensul că s-au făcut lucruri destul de proaste la nivel managerial în ultimii ani. Știu că va fi foarte greu să realizăm ceea ce ne propunem, dar este o provocare pentru mine și noul antrenor.

Nu îmi propun țeluri mărețe, prioritatea zero este să îmi asigur un lot stabil și o situație financiară stabilă pentru că fără aceste lucruri nu se poate vorbi despre obiective de performanță. Urmează ca până la sfârșitul lunii să vedem ce lot formăm și să definitivăm conducerea tehnică și cea administrativă", a declarat Radu Samoilă, pe u-cluj.ro.

"Vreau să continui activitatea de antrenor, mai ales că am avut o perioadă bună la Vâlcea cu juniorii cu care am ieșit vicecampioni. Eu sper să avem o colaborare bună și pe termen lung, să am continuitate la echipă. În primul an va trebui să ne redresăm financiar, să avem stabilitate și să știm pe ce și pe cine ne putem baza, urmând ca în următorii ani să ne gândim la promovare, că de promovat poți să promovezi, dar ce faci după aceea?

Eu și Samo nu ne mai gândim la ce a fost înainte și nu mergem pe promisiuni, în momentul în care știm exact pe ce buget ne putem baza, atunci vom vorbi de obiective. Anul acesta ne dorim să păstrăm lotul actual și să mai aducem pe lângă câțiva jucători unde ne mai trebuie și de anul viitor să încercăm să facem ceva", a spus tehnicianul "U" Cluj, Ioan Ani-Senonico.

Sezonul trecut, handbaliștii de la "U" Cluj au fost aproape de o revenire pe prima scenă. "Studenții" au fost învinși, însă, în cele două meciuri din turneul de promovare de la Brașov, cu Știința Bacău (27-35) și de CSM Făgăraș (24-35). Echipa de fete a terminat pe locul 10 în liga națională, cu 21 de puncte.