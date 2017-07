Sport

Handbal feminin: Mihaela Senocico, prezentată oficial la ”U” Cluj

de Robert Popa, 18 iulie 2017, 12:46

Mihaela Senocico (35 ani) a fost prezentată oficial, luni, la echipa de handbal feminin a Universității Cluj. La eveniment a participat și o altă achiziție a ”studentelor”, Ana Maria-Berbece.

Mihaela Senocico (dreapta) și Ana Maria Berbece/ Foto: u-cluj.ro

Senocico a revenit la "U", după ce în ultimele două sezoane a jucat pentru HCM Râmnicu Vâlcea. Fostul căpitan al Universității a evoluat pentru clujence timp de 13 ani și iși dorește să-și facă retragerea tot aici.

"Mă bucur că sunt din nou acasă. Este tot ceea ce mi-am dorit, să revin din nou acasă și la echipa la care am evoluat atâția ani de zile. Am dat totul pentru această echipă și la fel o să fac și în acest an. Cum am spus și când am plecat: îmi doresc să vin înapoi și retragerea să mi-o fac acasă", a spus Seno pe u-cluj.ro.

Tot pentru un an de zile a semnat și extrema dreaptă Ana-Maria Berbece. Născută pe 23 iulie 1989, handbalista a evoluat în ultimii doi ani la Corona Brașov.

"Factorul principal care a influențat venirea mea aici a fost antrenorul Adi Popovici. Echipa are un proiect interesant iar faptul că sunt promovate jucătoarele tinere m-a convincs să vin aici. Sunt sigură că voi ajuta echipa cu prestația mea și vom avea rezultate pozitive în campionat", a declarat noua achiziție, Ana-Maria Berbece.