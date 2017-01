Sport

Handbal feminin: "U" Cluj, învinsă acasă de HCM Râmnicu-Vâlcea

de Robert Popa, 18 ianuarie 2017, 20:30

"Studentele" au pierdut cu 23-26 (12-13) în fața jucătoarelor de la Vâlcea, miercuri, în etapa cu numărul 14 din Liga Națională.

Foto: Valentin Todea/sport-focus.ro

Golurile clujencelor au fost înscrise de Cristina Laslo (11), Florina Chintoan (5), Diana Puiu (4), Cristina Boian (2) și Alexandra Dindligan (1). Pentru oaspeți au marcat Patricia Vizitiu (5), Senocico Ani (5), Cătălina Cioaric (4), Alexandra Gavrilă (3), Ana Simion (3), Adespii Molnar (2), Florentina Craiu (1), Nicoleta Safta (1), Hermina Stoicănescu (1) și Elena Florica (1).

În urma acestui rezultat, "U" Cluj ajune pe locul 7, având 14 puncte. HCM Râmnicu-Vâlcea a urcat pe 4, acumulând 19 puncte.

"Diferența a făcut-o poarta. Blazek a avut o zi excepțională, iar noi am ratat nu mai puțin de 10 situații unu la unu cu portarul. În aceste condiții e greu să bați o echipă care venea cu un moral extrem de bun după victoriile cu Craiova și Brăila.

Am avut un moment de revenire pe final, din păcate n-am reușit să-l gestionăm. Am căutat soluții pe parcursul celei de-a doua reprize, am încercat și alte formule de echipe. Probabil că ratările au inhibat jucătoarele și n-am reușit să ducem jocul cu bine. E o victorie meritată a Vâlcii, trebuie să ne asumăm această înfrângere", a declarat antrenorul "studentelor", Florentin Pera, la finalul partidei.

Etapa viitoare, Universitatea va evolua în deplasare cu Măgura Cisnădie. Meciul va avea loc miercuri, 25 ianuarie 2017, de la ora 16:00, și va fi televizat de TVR.