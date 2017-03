Sport

Handbal feminin: ”U” Cluj joacă în deplasare cu HC Zalău

de Robert Popa, 22 martie 2017, 17:15

Campionatul se reia după aproape trei săptămâni de pauză, datorată primei acțiuni a echipei naționale a României. ”U” Cluj reîncepe meciurile din campionat în deplasare la gruparea de sub Meseș, HC Zalău. Meciul este programat joi, 23 martie, de la ora 19:30 și contează pentru etapa a 21-a a Ligii Naționale.

Foto: Valentin Todea/sport-focus.ro

Înaintea acestei runde clujencele ocupă locul 8 în clasament, cu 18 puncte, în timp ce fetele lui Gheorghe Tadici ocupă poziția a patra, cu 32 de puncte, la egalitate cu ocupanta ultimei poziții pe podium, SCM Craiova.

”Ne așteaptă un joc dificil la Zalău având în vedere că jucăm pe terenul unei pretendente la medalie în acest sezon. De asemenea, putem spune că echipa gazdă a arătat în acest sezon că e una dintre formațiile constante care pe teren propriu a fost foarte puternică pierzând doar cu CSM București, însă și echipa noastră a arătat că are potențial și faptul că jucăm pe terenul unei echipe care luptă pentru un loc într-o cupă europeană trebuie să ne motiveze și să ne mobilizeze în vederea realizării unei prestații cât mai concludente. În ceea ce privește lotul nostru, din păcate, am pierdut o altă jucătoare, pe Laura Popa, transferată la Dinamo. Desigur că acest lucru ne-a dat puțin peste cap deoarece a trebuit să găsim într-un timp foarte scurt soluții pentru a completa lotul. De asemenea, Cristina Laslo a fost plecată la lotul național și nu am beneficiat de prezența ei la echipă în această perioadă. În aceste condiții nu am avut lotul 100% pentru a pregăti cât mai bine acest joc, dar cu siguranță vom merge la Zalău să facem tot ce ne stă în putință pentru a obține un rezultat cât mai bun. Mai avem multe meciuri și am încredere în jucătoarele actuale că vor forma un nucleu unit și vor juca cu determinare și dăruire la fiecare joc", a declarat tehnicianul "studentelor", Florentin Pera, pe site-ul clubului.

HC Zalău - "U" Cluj se joacă joi, 23 martie, de la ora 19:30, și va fi transmis în direct pe Digisport 4.