Handbal feminin: ”U” Cluj pornește la drum cu cel mai mic buget din campionat

de Robert Popa, 19 iulie 2017, 18:10

Handbalistele de la ”U” Cluj au început pregătirile pentru noul sezon cu cel mai mic buget din campionat și fără un obiectiv precis.

De la stânga la dreapta: Mihaela Senocico, Adrian Popovici și Codruț Crișan/ Foto: Robert Popa

Președintele secției de handbal feminin, Codruț Crișan, își dorește însă atragerea mai multor sponsori la echipă.

"Cu bugetul pe care îl avem se acoperă integral atât organizarea de competiții, cât și remunerația fiecărei sportive. Dacă reușim să atragem și alte fonduri ar fi bine. Suntem cea mai slab finanțată echipă din Liga Națională. Ne dăm silința să atragem cât mai mulți sponsori, pentru că finanțarea echipei e asigurată de sponsori privați.

Mizăm foarte mult pe modificările legislative care au avut loc acum o lună. Sperăm să intrăm și noi în programele de finanțare ale primăriei. Ne dorim foarte mult să fim un grup unit, să practicăm un handbal frumos. Nu avem un obiectiv bine definit, în sensul că nu ne dorim să ocupăm un anumit loc în clasament", a spus Crișan.

Noul antrenor al Universității, Adrian Popovici, este mulțumit de reacția jucătoarelor la primele două antrenamente și se așteaptă la un sezon bun. Popovici la înlocuit la finalul stagiunii trecute pe Florentin Pera, care a plecat la Dunărea Brăila.

"Sunt foarte fericit că am venit la Cluj, e un oraș care mi-a plăcut tot timpul. Am auzit numai lucruri frumoase despre "U". Este o provocare, îmi place să muncesc, să muncesc cu jucătoare tinere și să scot ce e mai bun din fiecare. Eu cred că vom face un an bun, pentru că după primele două zile cât am avut contact cu fetele și antrenamente, mi-a plăcut foarte mult cum au reacționat", a declarat tehnicianul "studentelor".

Mihaela Ani-Senocico își va asuma rolul de lider al echipei. Jucătoarea de 35 ani a a revenit la "U", după ce în ultimele două sezoane a jucat pentru HCM Râmnicu Vâlcea. Fostul căpitan al Universității a evoluat pentru clujence timp de 13 ani și iși dorește să-și facă retragerea tot aici.

"Avem un lot subțirel și tânăr, de la care nu putem avea prea mari pretenții în acest moment. Eu îmi doresc de la ele să răspundă cât mai bine la antrenamente și să muncească cot la cot cu noi, să tragem în aceeași direcție și să fim un grup unit. Îmi doresc din suflet ca cei care au fost alături de echipă să vină să ne susțină, și la bine și la rău. Referitor la partea financiară, ne dorim să primim sprijin și din alte părți. Va fi un sezon foarte greu, toate echipele și-au întărit loturile", a afirmat Seno.

Dacă va reuși să atragă sponsori suficienți, "U" Cluj se gândește chiar la cupele europene pe viitor.

"În momentul de față, nu cred că ne putem gândi la cupele europene, dar pe viitor, dacă vom reuși să atragem publicul lângă noi și vom avea susținere financiară, eu cred că se poate ajunge. Mi-aș dori ca sala să fie din nou plină, așa cum era când jucam an de an în cupele europene. Îmi doresc să joc cât mai mult. Dacă voi fi sănătoasă, voi putea face față la toate provocările", a mai spus Mihaela Senocico.

Pentru Universitatea va urma un cantonament la Cheila Grădiștei (23-30 iulie), iar apoi un turneu de pregătire la Bistrița (12-13 august).

Sezonul trecut, "U" Cluj a terminat pe locul 10 în Liga Națională.