Handbalistele de la "U" primesc vizita lui HCM Râmnicu-Vâlcea

de Robert Popa, 17 ianuarie 2017, 12:45

Partida va avea loc miercuri, 18 ianuarie 2017, de la ora 16:00, la Sala Sporturilor Horia Demian, în cadrul etapei a 14-a din Liga Națională de handbal feminin.

Foto: Valentin Todea/sport-focus.ro

Formația antrenată de Florentin Pera a ajuns pe locul 7 după retragerea din campionat a Cetății Deva, având 14 puncte. Vâlcencele se află pe 6, cu două puncte mai mult.

„Ne dorim să debutăm cu o victorie în fața propriilor suporteri în noul an și să confirmăm prestația bună de la Corona Brașov, unde am obținut trei puncte extrem de prețioase. Echipa din Vâlcea pot spune că are în componență jucătoare cu foarte mare experiență și aici mă refer la poartă și bineînțeles la linia de 9 m, chiar și în extreme sunt destul de echilibrate pe posturi.

Vin și după două victorii mari, cu Dunărea Brăila pe teren propriu și o victorie la SCM Craiova. Asta arată că Vâlcea este într-o formă bună, însă și noi am demonstrat că avem potențial și cu siguranță fetele vor intra foarte motivate în teren și vor da totul în vederea obținerii celor trei puncte puse în joc", a declarat antrenorul "studentelor", Florentin Pera, pe site-ul clubului.

"U" Cluj a perfectat și transferul extremei dreapta, Sonia Seraficeanu (19 ani), handbalistă care a evoluat ultima dată pentru Cetatea Deva.

„Sonia are un singur antrenament cu echipa, mă voi edifica în privința lotului pentru meciul cu Vâlcea după ultimul antrenament înaintea jocului. Este o jucătoare tânără, de perspectivă, însă a venit după o perioadă de inactivitate, după cum bine se știe, Deva s-a retras din campionat și nu a avut parte de pregătire. Este în urmă din acest punct de vedere, dar sunt convins că treptat se va încadra la cerințele echipei și va completa postul de extremă dreapta, unde avem o singură jucătoare de mână stângă și anume Boian Cristina", a mai spus Pera.

În ultima rundă, clujencele au stat din cauza retragerii formației din Deva. Acum două etape, Universitatea a câștigat cu 32-28 deplasarea de la Corona Brașov. De partea cealaltă, HCM Râmnicu-Vâlcea s-a impus cu 26-24 pe terenul lui SCM Craiova.

”U” Cluj - HCM Râmnicu-Vâlcea se joacă miercuri, de la ora 16:00, la Sala Sporturilor Horia Demian. Partida poate fi urmărită și la televizor, pe TVR 2. În tur, ”studentele” au fost învinse de oltence cu 18-21.