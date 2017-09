Sport

EXCLUSIV Horj se destăinuie: ”Nu-mi pare rău că am plecat de la CFR”. De ce nu îi vede favoriți la titlu pe ”feroviari”

de Robert Popa, 29 septembrie 2017, 12:43

Răzvan Horj nu regretă despărțirea de CFR Cluj. Fundașul de 21 ani a devenit om de bază la FC Viitorul și vrea să ajungă în play-off cu echipa lui Gică Hagi.

Sezonul trecut, Horj era titular incontestabil în lotul ardelenilor. A fost promovat la prima echipă de Vasile Miriuță și a prins 28 de partide în toate competițiile. Din vară însă lucrurile s-au schimbat. Noul antrenor din Gruia, Dan Petrescu, a preferat perechea Vinicius-Mureșan în axul central al apărării. Răzvan Horj a urmărit, astfel, meciurile clujenilor din tribună.

La începutul lunii septembrie, fotbalistul maramureșean a plecat la FC Viitorul. A fost dat la schimb de "feroviari" pentru ivorianul Kevin Boli, care joacă pe același post. Nu regretă despărțirea de CFR. În trei săptămâni, Horj a devenit om de bază în echipa lui Gică Hagi. Are patru meciuri în campionat, în primele trei jucând integralist.

Putea ajunge și la Chiajna, unde era dorit de Vasile Miriuță, nimeni altul decât fostul tehnician din Gruia (actualul antrenor de la Dinamo - n. red.).

Salut, Răzvan. Au trecut 3 săptămâni de când ai plecat de la Cluj. Cum te simți la Viitorul?

Mă simt foarte bine. Nu mă așteptam să fie așa. Toată lumea m-a primit foarte bine. E foarte bine să lucrezi cu Hagi, e un om extraordinar.

Ce obiective ai acolo? Acum sunteți pe locul 10.

Să terminăm cât mai sus posibil, dar mai întâi să ajungem în play-off.

Păstrezi legătura cu foștii colegi de la CFR?

Da, păstrez legătura cu ei. Vorbesc în aproape fiecare zi cu Adi Rus, Alexandru Chiriță...

Îți pare rău că ai plecat de acolo?

La început poate că îmi părea puțin, mai ales pentru colegi, dar acum chiar sunt încântat că am plecat. Acum e foarte ok.

Care au fost motivele despărțirii?

Petrescu e un antrenor foarte bun, am avut multe de învățat de la el în scurta perioadă cât am lucrat cu dânsul. Dar el a preferat anumiți jucători, nu înțeleg de ce. Anul trecut am prins multe meciuri. Mi s-a propus un contract, dar nu am acceptat. Avem un salariu mic și cerusem 1000 de euro în plus. Dacă mă doreau cu adevărat, făceau ceva.

Pe cine vezi favorită la titlu? CFR este actualul lider al campionatului, cu 29 puncte.

Echipa care va demonstra pe teren, aceea va lua titlul. Campionatul se va decide în play-off. Mai sunt și alte echipe (nu doar CFR - n. red.) care pot lua titlu, Steaua, Craiova, Astra.

Cu domnul Miriuță ai mai vorbit? El te-a promovat la prima echipă a CFR-ului în sezonul trecut.

Chiar am vorbit cu el, după meciul Chiajna-CFR (0-1, n. red.). E un om extraordinar, care m-a ajutat foarte mult. A vrut să mă ia la Chiajna. (Oferta - n. red.) a venit înainte de a merge la Viitorul.

Ce le transmiți foștilor colegi de la CFR?

Eu le doresc multă sănătate, baftă și sper să ne întâlnim în play-off. Nu mai sunt foarte mulți jucători de anul trecut, dar au rămas Cipri (Deac - n. red.), Laurențiu Rus și Camora. Sunt niște băieți de la care am avut de învățat foarte multe.

Răzvan Horj a venit la CFR pe când avea 15 ani. Este originar din Moisei (județul Maramureș) și e cotat la 600.000 euro pe portalul Transfermarkt.com.

"Horj este un fotbalist foarte bun, însă perechea Vinicius și Mureșan îmi place foarte mult. Ei evoluează foarte bine. Răzvan trebuie să își prelungească contractul cu CFR Cluj, pentru că în viitor s-ar putea să joace. Când jucătorii nu prind lotul ori se enervează și pleacă, ori se ambiționează și muncesc mai mult. Eu sper ca în al doilea caz să se regăsească și Horj", spunea Dan Petrescu acum o lună.

"Fotbalul mi-a plăcut încă de mic. Obișnuiam să mă joc cu copiii din satul meu natal. Părinții nu erau de acord cu pasiunea mea, dar cu timpul s-au obișnuit. La 15 ani, m-am mutat la Cluj și am fost în probe la CFR timp de o săptămână. Antrenor mi-a fost Mihai Pop. La finalul stagiului respectiv, acesta l-a sunat pe tatăl meu și de atunci am început să joc aici", declara Horj într-un interviu acordat anul trecut.