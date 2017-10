Sport

I-au stricat debutul lui Petrescu, iar acum vor mai mult: ”3 puncte cu CFR ar fi o surpriză”

de Robert Popa, 13 octombrie 2017, 13:44

CFR Cluj primește vizita lui FC Botoșani, duminică, de la ora 20:45, în prima etapă a returului. Moldovenii visează însă cu ochii deschiși înainte de duelul cu echipa lui Dan Petrescu. ”Va fi o surpriză să luăm toate cele 3 puncte”.

Dan Petrescu și Costel Enache, la meciul tur/Foto: www.fcbotosani.ro

Laurențiu Buș, fost jucător al Universității Cluj și campion al României cu Oțelul Galați (2011), i-a lăudat pe ceferiști. Mijlocașul de 30 ani anunță însă că Botoșaniul va face tot ce e posibil ca să nu piardă confruntarea de duminică.

"Ne așteaptă un meci foarte greu. CFR este liderul campionatului și după părerea mea e cea mai bună echipă din Liga 1. Nu mă tem de arbitraj, dacă e să se întâmple ceva se va întâmpla. Mă tem mai mult de echipa lor, de forța lor de grup. Va fi o surpriză să luăm toate cele trei puncte, dar nu ne dorim să pierdem", a spus jucătorul lui FC Botoșani, pe site-ul clubului.

Viitoarea adversară a CFR-ului va avea câteva absențe importante în partida din Gruia.

"Am avut ghinion în jocurile cu echipa U19 a clubului și la Suceava. L-am pierdut pe Andrei Dumitraș, Esteban are o săptămână de pauză după o entorsă și Chitoșcă are ceva probleme la genunchi. Stelian Cucu și-a revenit, face antrenament cu echipa, are patru zile de antrenament organizat în sistem, dar după două luni de pauză încă e puțin. Plecăm la Cluj cu șansa a doua. La CFR se câștigă foarte greu puncte și pentru noi e o provocare", a declarat antrenorul moldovenilor, Costel Enache.

CFR Cluj ocupă locul 1 în Liga 1, cu 32 puncte. Ardelenii au un bilanț de 10 victorii, 2 egaluri și o singură înfrângere în prima parte a sezonului regulat. FC Botoșani este pe 5, cu 23 puncte. Trupa lui Costel Enache are 7 succese, 2 remize și 4 eșecuri.

CFR Cluj - FC Botoșani se joacă duminică seara, de la ora 20:45, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. Întâlnirea va fi transmisă în direct pe Look TV, Digisport și Telekom Sport. În startul sezonului, CFR Cluj a scos doar un egal la Botoșani, scor 1-1. Acel joc a reprezentat debutul lui Dan Petrescu pe banca "feroviarilor".