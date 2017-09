Sport

Ibrahima Balde, amintiri despre Ronaldo, Casillas și Ramos: ”A fost fantastic”

de Robert Popa, 12 septembrie 2017, 14:28

Atacantul lui CFR Cluj, Ibrahima Balde (28 ani), i-a înfruntat în trecut pe Cristiano Ronaldo, Iker Casillas și Sergio Ramos. Fotbalistul senegalez a reușit chiar să marcheze în poarta lui Real Madrid.

În sezonul 2011-2012, pe când evolua la Osasuna, Balde a jucat împotriva Realului pe Santiago Bernabeu. A fost fascinat de echipa "Galacticilor", una în care se regăseau staruri precum Xabi Alonso, Higuain, Benzema, Iker Casillas sau Cristiano Ronaldo. Balde a reușit chiar să marcheze în poarta Realului, dar învingători aveau să fie madrilenii. 7-1 a fost rezultatul final.

"A fost o nebunie. Visul meu era să joc pe Santiago Bernabeu. Am văzut toți acei jucători mari și am spus că e fantastic. Am avut posibilitatea să-i dau gol lui Casillas și parcă pluteam. Dar apoi a fost ca o avalanșă. Am primit 7 goluri. La final am făcut schimb de tricouri cu Cristiano. E cel mai mare star. Pentru mine e un exemplu", a spus Balde în ProSport.

Atacantul venit în această vară în Gruia și-a amintit de un alt episod cu starurile Realului. De data aceasta cu Sergio Ramos. Se întâmpla în 2016. Ibrahima Balde se afla atunci la Reims. Francezii înfruntau Campioana Europei la Madrid, în cadrul trofeului Santiago Bernabeu. Real Madrid s-a impus cu 5-3 în partida respectivă.

"La o ocazie, Ramos m-a lovit cu cotul. M-am întors și i-am spus să fie atent. La următorul duel l-am lovit cu genunchiul în picior. M-a întrebat ce fac, iar eu i-am spus că l-am atenționat să fie atent, acum a venit rândul meu".

Ibrahima Balde a marcat 3 goluri pentru CFR în acest sezon. Ultima reușită a venit etapa trecută, în victoria 2-1 cu CS Universitatea Craiova. Jucătorul senegalez a jucat în sezonul trecut la Reims (Liga a doua franceză). În 2010, a cucerit Europa League cu Atletico Madrid. Este cotat la 1,5 milioane de euro pe portalul transfermarkt.com.