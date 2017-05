Sport

Ilie Năstase, după interzicerea accesului la Wimbledon: " Înseamnă că sunt cretini, pe româneşte... altfel nu văd cum"

de mediafax, 04 mai 2017, 14:19

Ilie Năstase a reacţionat după ce preşedintele de la Wimbledon a anunţat că, anul acesta, românul nu va primi invitaţie în loja regală şi, din punctul de vedere al Fedraţiei Britanice de Tenis, primul lider mondial este suspendat şi va fi oprit la porţile complexului de la All England.

"Dar să trăiesc am voie? Am voie să mă duc la Londra, să intru în oraş? Să îi întrebaţi asta! Nici în Anglia poate că nu am voie să merg. Ce am făcut? Am omorât vreun om?", a declarat pentru ProSport, Ilie Năstase.

"Eu am o problemă cu ITF-ul (n. Federaţia Internaţională de Tenis). Până nu dă o decizie clară ITF-ul, Wimbledon-ul nu are de ce să aibă ceva cu mine. Luaţi-o cum vreţi, ca pe o răzbunare... nu prea mă mai interesează. Eu atâta ştiu şi ar trebui să îi întrebaţi pe ei: în '73, când n-a vrut să joace nimeni la Wimbledon şi eu am jucat - nu contează? La asta nu se gândesc? Dar dacă ei sunt atât de înguşti la minte, eu nu am ce să le fac. Ce legătură are Wimbledon-ul cu ceea ce am spus eu despre Serena şi cu ceea ce s-a întâmplat în România? Dacă făceam prost la Wimbledon, înţelegeam să fiu suspendat. Dar aşa, nu înţeleg", a declarat Năstase.

"Sau... Înţeleg. Să înţelegem că Federaţia Britanică de Tenis este egal cu Federaţia Internaţională de Tenis. Eu cam asta înţeleg", a declarat Năstase. "Nu pricep ce are Wimbledon-ul cu mine. Poate ITF-ul nu mă mai suspendă. Eu nu îi voi contacta pe cei de la Wimbledon, pentru că nu mă interesează. Eu am jucat de o mie de ori pe Centralul de la Wimbledon, am fost de o mie de ori la meciuri şi dacă la 71 de ani ei consideră este normal să nu lase o persoană să se uite la nişte meciuri de tenis, este problema lor. Înseamnă că sunt cretini, pe româneşte... altfel nu văd cum".

"Presupun că vor să mă suspende din toate turneele. Dar dacă nu jucam cu Anglia, mă suspendau în altă parte? Sau peste tot. O fi vreo răzbunare, or avea ceva cu românii. Eu, unul, nu văd legătura. După mine, Federaţia Britannică este şi Federaţia Internaţională, pentru că la ITF 99% sunt englezi. Dar, dacă meciul ăsta se juca în Ucraina, dacă era România - Ucraina, nu se băga nimeni şi nu mă suspenda nimeni! Ghinionul nostru."