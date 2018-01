Sport

Înfrângere amară pentru U-BT în derby-ul Ardealului

de Ionuţ Grindean, 20 ianuarie 2018, 20:04

Liderul campionatului a pierdut pe teren propriu în fața marii rivale CSU Sibiu, dar rămâne pe prima poziţie în clasament.

foto u-bt.ro

Meciul dintre primele două clasate din Liga Națională de Baschet Masculin a avut un început ezitant, cu greșeli de ambele părți. Deși primul sfert s-a încheiat în favoarea "studenților" (19-17), echipa clujeană s-a văzut condusă în primele 10 minute. S-a remarcat reușita lui Kuti Nandor, care și-a adus echipa în avantaj în urma unui coș de 3 puncte înscris în ultima secundă a sfertului 1.

Cel de-al doilea sfert a început mai bine pentru elevii lui Mihai Silvășan, datorită punctelor marcate în special de Lapornik și Sakic. Astfel, la pauză, U-BT avea un avantaj de 5 puncte (38-33).

Oaspeții s-au întors mai motivați de la vestiare și au dominat complet jocul. Scorul sfertului al treilea a fost 11-32 în favoarea lui CSU. Revenirea s-a produs, în mare parte, grație procentajului perfect de la 3 puncte al jucătorilor Laser și Kinnard.

În ultima parte a jocului, "studenții" au încercat în zadar să revină, dar jocul bunul al oaspeților a continuat și liderul campionatului a trebuit să se recunoască învins într-un derby al Ardealului extrem de disputat.

CSU Sibiu s-a impus în fața lui U-BT Cluj-Napoca cu 86-70. Principalii marcatori din tabăra gazdelor au fost Lapornik (22 puncte), Drungilas (15), iar de la oaspeți au ieșit în evidență Kinnard (28) și Laser (23).

Antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan, s-a recunoscut învins la finalul partidei şi şi-a felicitat adversarii.

„Din păcate, nu am făcut față acestui meci, în special din punct de vedere mental. Am început prima jumătate relativ bine, am intrat în avantaj la pauză, am vorbit niște lucruri la pauză și s-a întâmplat exact opusul. Nu am reușit să ii oprim pe principalii lor jucători, Laser, Pratt și Kinnard. Sibiul a reușit o victorie pe deplin meritată și îi felicit", a spus Silvăşan.

Antrenorul Dan Fleșeriu a oferit declarații presei în uralele fanilor sibieni: "Astăzi am luptat până la ultimul strop de energie și s-a reflectat în rezultat. Pe fondul jocului slab al Clujului, probabil obosiți după meciurile din cupele europene, noi am profitat. Cred că diferența s-a făcut în determinarea noastră din sfertul trei. Nu am fi putut câștiga fără evoluția din apărare a tuturor jucătorilor".

În ciuda celei mai usturătoare înfrângeri din acest campionat, U-BT rămâne pe prima poziţie în Liga Națională de Baschet Masculin.