EXCLUSIV INTERVIU. Adrian Iencsi: ”Fanii Universității sunt extraordinari și prin ei se vede frumusețea echipei”

de Robert Popa, 09 februarie 2017, 14:05

Ajuns în acest moment pe banca Unirii Jucu, fostul mare fundaș al Rapidului și al Naționalei vorbește despre una dintre cele mai iubite echipe din România.





Adrian Iencsi a strâns 24 goluri și peste 200 apariții pentru Rapid în primul eșalon/ Foto: sptfm.ro

Adrian Iencsi (41 ani) face parte din lista celor mai iportanți jucători români care au activat la sfârșitul secolului trecut și începutul anilor 2000. Fostul fundaș central a cucerit 7 trofee cu Rapid în perioada 1997-2004, l-a avut ca și adversar pe inegalabilul Steven Gerrard, într-un meci Liverpool - Rapid, jucat pe Anfield Road, în Cupa UEFA, din 2000, a evoluat la una dintre cele mai importante echipe din Rusia, Spartak Moscova, și a strâns 30 selecții în Naționala României. În 2012, și-a agățat ghetele în cui, iar de câțiva ani se dedică meseriei de antrenor. După câteva experiențe la FC Voluntari, Apollon Limassol, FC Hunedoara sau Foresta Suceava, Iencsi a hotărât să cocheteze cu fotbalul clujean, în liga a treia, la Unirea Jucu. Are planuri mari și e convins că performanța se poate face la orice nivel.

- Ai venit la Unirea Jucu din ianuarie. Ce te-a determinat să faci această alegere ?

- Am fost sunat de patron, domnul Mircea Maier, și mi-a propus să vin acolo. Am mers în decembrie ca să văd care sunt condițiile, iar din ianuarie mi-am început munca. Sunt două terenuri de joc în comună - stadionul și terenul de antrenament - și asta mi-a plăcut foarte mult. Să ai o asemenea infrastructură la nivelul ligii a treia reprezintă un lucru bun pentru orice antrenor, un loc în care îți poți desfășura activitatea cu cea mai mare plăcere. Asta m-a determinat să vin aici și, nu în ultimul rând, gândirea domnului Maier.

- Ultima dată ai pregătit Foresta Suceava, timp de câteva luni. Ce nu a mers acolo ?

- Eu am considerat că nu e un mediu în care să pot performa, pentru că oriune mă duc, îmi place să am rezultate, să am un proiect foarte bine întemeiat și pe o anumită durată, iar asta chiar necesită răbdare. Observând că nu mi se acordă această răbdare din partea conducerii, a trebuit să renunț. Am avut intenția de a pleca încă dinaintea începerii campionatului, gândindu-mă că lucrurile se vor schimba. Nu a fost așa, și atunci am hotărât să renunț. Am considerat că nu e un mediu potrivit pentru mine.

- Ai fi tentat să mai intri în acest moment pe teren ?

- Nu, acum nu se mai pune problema. Îmi place ceea ce fac, îmi place să lucrez cu tinerii, să reușesc să implementez ceva bun.

- 7 trofee cu Rapid în perioada 1997-2004, din care două titluri interne. Ce a însemnat această perioadă pentru tine ?

- Au fost cele mai mari performanțe din istoria clubului, o perioadă fantastică pentru mine. Toată lumea știe ce înseamnă Rapidul pentru mine, iar când obții trofee, e ceva unic.

- Te-aș putea întreba despre mai multe meciuri importante pe care le-ai avut la Rapid, dar mă voi opri la dubla cu Liverpool, din turul 1 al Cupei UEFA, în 2000. Cum ai trăit-o ?

- Am avut multe meciuri în cupele europene. Ce pot să spun, a fost o experiență nemaipomenită, mai ales că în Anglia am obținut un rezultat de egalitate (0-0 - n. red.), noi practic am ratat calificarea la București, unde am fost învinși cu 0-1.

- L-ai avut ca și adversar pe Steven Gerrard, care a jucat doar în partida de pe Anfield.

- Pe atunci era doar un puști, dar mai era Robbie Fowler, Michael Owen, care era vedeta echipei, au fost mai mulți. Liverpool era o echipă foarte bună în acel moment.

- În 2004, ai ajuns la Spartk Moscova. Cum a fost această experiență pentru tine ?

- Am petrecut doi ani acolo. A fost o experiență fantastică, Spartak fiind unul dintre cele mai importante cluburi din Rusia, dacă nu primul. E formația cu cei mai mulți suporteri, o echipă foarte iubită, atât acasă, cât și în deplasare. În meciurile de pe teren străin, aveam vreo 10-20.000 de suporteri, iar acasă peste 45.000. În derby-ul cu ȚSKA Moscova ajungeam și la 80.000. Am jucat la o echipă mare și sunt mândru de acest lucru.

- Ai jucat și în Cipru, la Apollon Limassol. Cum ți s-a părut nivelul de acolo ?

- E un nivel peste ceea ce găsim în România, sunt mulți jucători sud-americani, fotbalul are calitate, sunt condiții foarte bune de antrenament, stadioane foarte bune, cu un gazon aproape perfect. E un nivel excelent.

- În 2009, ai revenit la Rapid, pentru un sezon. Cum ai găsit echipa față de cum era când ai plecat ?

- Am revenit la Rapid ca antrenor secund și jucător. A fost o mare mândrie să îmbrac din nou tricoul "alb-vișiniu", îmi și doream acest lucru. Aveam vreo 34 ani pe atunci și nu-mi venea să cred. A fost o perioadă foarte bună, chiar dacă nu am obținut și performanțe.

- Ți s-a ivit oportunitatea să antrenezi Rapidul după ce ai agățat ghetele în cui ?

- Da, de două ori mi s-a ivit această șansă, dar am considerat că nu e încă momentul potrivit.

- Cum ți se pare fotbalul clujean ?

- Fotbalul clujean e unul de calitate, pentru că e un oraș important în țara noastră, un loc care mereu produce jucători tineri și chiar dacă Universitatea se află în liga a patra, are mulți suporteri extraordinari, au acel spirit pozitiv, și indiferent în ce ligă joacă, se vede frumusețea acestei echipe.

- Ai fi tentat să antrenezi "U" sau CFR dacă ai fi contactat de una dintre aceste formații ?

- Meseria mea este să antrenez și cred că atât eu, cât și orice alt tehnician, și-ar dori să pregătească echipe importante din România, indiferent cum s-ar chema, iar țelul meu e să antrenez la cel mai înalt nivel.

- Cum vezi situația mai multor echipe de tradiție din România, Rapid, Petrolul, "U" Cluj sau Oțelul, care au fost nevoite să o ia de la capăt ?

- Asta e situația fotbalului românesc. Până la urmă, dacă vorbim de cluburi cu o tradiție incredibilă - Rapid, Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești - chiar dacă joacă în ligile inferioare, suporterii vin cu mare plăcere la stadion, își susțin jucătorii favoriți, și acest lucru nici nu se cunoaște. Aceste echipe nu vor muri niciodată, spiritul lor va dăinui mereu.

- Ce obiective ai cu Unirea Jucu în acest sezon ?

- Obiectivul meu la Jucu e să creez o echipă competitivă, tânără în special, pentru că avem foarte mulți jucători tineri, astfel încât să formez un grup care să practice un fotbal plăcut. Am o înțelegere cu ei până la vară și după aceea vom mai vedea.

- Ce șanse crezi că are Naționala în acest moment ca să ajungă la Mondialul din Rusia ?

- Șanse sunt, foarte mici, dar sunt. Avem un selecționer nou, care a venit cu o altă mentalitate, una bună, solidă. Dar cred că și dânsul are nevoie de timp ca să implementeze gândirea lui, să se urmeze relațiile de joc, automatismele, pentru că un selecționer nu are atâta timp ca să reușească acest lucru. Tocmai de aceea, sunt sigur că domnul Daum este foarte atent la aspectele respective și urmărește atât jucători din țară, cât și din străinătate. Eu îl susțin, pentru că am încredere că el va face lucruri foarte bune la noi și va reuși.

- Ce mesaj ai pentru fanii Rapidului, unde ai jucat atâția ani, dar și pentru suporterii Unirii Jucu, unde antrenezi în acest moment ?

- Fanii Rapidului știu prea bine că îi iubesc foarte mult, m-au susținut mereu, țin legătura cu ei tot timpul, pentru că sunt foarte mulți care mă sună, și același respect îl am și eu pentru ei. Le doresc tot binele din lume, să fie sănătoși și să aibă aceeași ambiție a-și susține favoriții până la capăt. În ceea ce privește echipa din Jucu, e o zonă foarte frumoasă, o comună interesantă, și sunt sigur că dacă noi vom practica un fotbal plăcut, și lumea de acolo se va bucura de ceea ce vrem să facem.

Adrian Iencsi și-a început cariera profesionistă în 1993, la Ceahlăul Piatra Neamț. De-a lungul carierei, fostul fundaș central a mai trecut pe la Cetatea Târgu Neamț (1995), Rapid București (1997-2004, respectiv 2009-10), Spartak Moscova (2004-06), Ceahlăul Piatra Neamț (2006-07), Apollon Limassol (2007-08), Kapfenberg (2008-09), Concordia Chiajna (2010) și ASA Târgu Mureș (2011-12). Iencși și-a început cariera de antrenor în 2012, la CS Corbeanca, iar apoi s-a aflat pe banca celor de la CS Popești-Leordeni (2013), FC Voluntari (2013-14), Apollon Limassol (2014-15, secund), FC Hunedoara (2015), Sporting Turnu Măgurele (2016), iar ultima dată Foresta Suceava (2016). Din luna ianuarie a acestui an, Adrian Iencsi o antrenează pe Unirea Jucu, din liga a treia.

24 goluri în peste 200 apariții a strâns Iencsi pentru Rapid în primul eșalon. La prima reprezentativă, fostul jucător a bifat 30 selecții și un gol.

Palmares: Liga 1 (1998-99, 2002-03), Cupa României (1997-98, 2001-02) și Supercupa României (1999, 2002, 2003) - toate cu Rapid