EXCLUSIV INTERVIU. Antonio Semedo: "Clujul m-a tratat ca pe un fiu"

de Robert Popa, 30 ianuarie 2017, 12:25

Fostul atacant de la CFR locuiește de câțiva ani în Anglia, dar se gândește și acum la perioada în care a îmbrăcat tricoul "feroviarilor". Semedo (37 ani) dezvăluie cum a fost adus în Gruia, în 2006, dar vorbește și despre planurile sale de viitor.

Antonio Semedo (stânga) a marcat 13 goluri pentru CFR Cluj în perioada 2006-08/ Foto: Facebook.com/ Zoli Cantor

Antonio Semedo se numără printre zecile de jucători străini care au scris istorie la CFR Cluj. În cele două sezoane petrecute în Gruia (2006-08 - n. red.), vârful portughez a marcat nu mai puțin de 13 goluri, contribuind la eventul realizat de "feroviari" în 2008. În același an, a ajuns la Steaua, unde nu s-a mai regăsit, dar în 2009 avea să fie reinventat la Urziceni de fostul component al Generației de Aur, Dan Petrescu. În prezent, Semedo s-a retras din fotbalul profesionist, dar nu exclude o carieră de antrenor.

- Reporter: Locuiești de câțiva ani în Londra. Ce planuri ai în acest moment ?

- Antonio Semedo: Acum mă dedic familiei. Am venit în Londra pentru reușita fiicelor mele, pentru că aici sunt cele mai bune universități și cele mai multe oportunități.

- Îți lipsește Clujul ?

- Bineînțeles că mi-e dor. Clujul m-a primit cu căldură și m-a tratat ca pe un fiu. Și ca un fiu, întotdeauna o să-mi fie dor de casă.

- Ai petrecut doi ani la CFR. Cum a fost această experiență pentru tine ? Cum ai ajuns acolo ?

- Au fost 2 ani minunați, în care am făcut istorie în cadrul clubului și al orașului. Calificarea în Cupa UEFA și apoi în Liga Campionilor a reprezentat exact lucrul de care Clujul avea nevoie la momentul respectiv. Managerul meu de atunci mi-a zis că există o echipă care a arătat interes pentru mine, iar clubul în cauză era din România. Așa că am plecat la Porto să mă întâlnesc cu președintele lor. Domnul Mureșan mi-a dezvăluit care erau proiectele pe care le avea la Cluj, am fost de acord cu termenii contractului și am semnat în final cu CFR.

- Mai păstrezi legătura cu foștii tăi colegi de la Cluj ?

- Nu atât de mult pe cat îmi doreșsc, dar așa e viața.

- O cupă și un campionat în 2008. Cum ai trăit acele momente ?

- Acela a constituit apogeul pentru cariera mea de fotbalist; să văd bucuria pe fețele fanilor și suportul oferit pe durata sezonului, atât acasă cât și în deplasare, fară să le pese de ploaie, zăpadă sau frig...Ne- am simțit obligați să câștigăm, iar victoria le-am dedicat-o lor.

- Apoi ai ajuns la Steaua. Ce poți să-mi spui despre acea perioadă ?

- A fost o perioadă deloc ușoară pentru mine. Am intrat la echipă ca o stea, și am plecat ca o lună. A fost vina mea, fără îndoială. Am avut probleme care m-au afectat, iar în fotbal trebuie să ai mintea limpede, în caz contrar, asta se va vedea pe teren.

- Ai jucat și la Unirea Urziceni, cu care ai strâns 8 puncte în grupele Champions League. Cum te-ai înțeles cu Dan Petrescu ?

- Atrenorul Dan Petrescu e o persoana animată de o mare pasiune pentru fotbal și din acest motiv ne-am înțeles foarte bine.

- Ai avut două experiențe în Cipru și Azerbaidjan. Cum ți s-a părut nivelul fotbalului de acolo comparativ cu cel din România ?

- Nivelul competițional era mai mic. Dacă luai titlul în România, aveai asigurată calificarea directă în grupele Ligii Campionilor, fapt care în Azerbaidjan și Cipru nu se întâmpla.

- Ce jucător te-a inspirat cel mai mult de-a lungul carierei ?

- "Il Fenomeno" Ronaldo (Ronaldo Luiz Nazario de Lima - n. red.), fără îndoială.

- Te-ar tenta o carieră de antrenor ?

- Poate. Dar acum sunt preocupat de educația fiicelor mele.

- Care e citatul tău preferat ?

- Cu Semedo în teren, n-avem zero pe tabelă.

- Care e filmul tău favorit ?

- Am mai multe, dar îmi amintesc în mod special de John Q (Denzel Washington) and Coach Carter(Samuel Jackson), pe care le-am tot revăzut. Acestea două sunt adevărate lecții de viață.

- Ce mesaj ai pentru fanii de la Cluj ?

- Trebuie să credeți în echipa voastră și să fiți alături de club atât la victorii, cât și la înfrângeri. Clujul e orașul vostru "alb-vișiniu", nu uitați asta.

De-a lungul carierei, Antonio Semedo (37 ani) a jucat la Casa Pia (1998-2000/ Portugalia), Estrela Amadora (2000-06/ Portugalia), CFR Cluj (2006-08), Steaua (2008-09), Unirea Urziceni (2009-10), Ali Larnaka (2011/ Cipru) și Khazar Lankaran (2011-12/ Azerbaidjan).

13 goluri în 68 apariții a bifat Semedo pentru CFR între 2006 și 2008.

Palmares: Liga 1 și Cupa României (2007-08), ambele cu CFR Cluj.