EXCLUSIV INTERVIU cu Pantelis Kapetanos. Grecul care a scris istorie la CFR traversează o perioadă dificilă

de Robert Popa, 30 decembrie 2017, 11:31

Pantelis Kapetanos, fostul golgheter de la CFR și FCSB, a vorbit cu ZIUA de CLUJ despre momentele care i-au marcat cel mai mult cariera. Atacantul care i-a dat gol lui Manchester United în Champions League a ajuns la 34 ani. Este fără echipă de șase luni, dar nu se gândește la retragere: ”Vreau să revin în România”, anunță fotbalistul elen.

Kapetanos, după golul cu Manchester United din octombrie 2012/Foto: getty images

Pantelis Kapetanos este unul dintre cei mai importanți fotbaliști străini care au evoluat pe prima scenă fotbalistică din România. Un jucător foarte bun la finalizare, unul care a ridicat publicul în picioare prin golurile marcate mai ales pe finalul meciurilor. A scris istorie atât la FCSB, cât și la CFR Cluj. A fost golgheter, a luat trofee și a evoluat în grupele Champions League cu ambele formații. S-a remarcat inclusiv în derby-urile CFR - FCSB, înscriind atât pentru steliști, cât și pentru "feroviari".

În vara lui 2008, după despărțirea de Aek Atena, atacantul grec a ajuns în curtea roș-albaștrilor. Primul sezon în tricoul "roș-albaștrilor" nu i-a adus nici un trofeu, dar și-a împărțit titlul de golgheter al echipei cu Bogdan Stancu, ambii marcând câte 11 goluri. În campionatul următor, Kapetanos a terminat pe locul 2 în clasamentul celor mai buni marcatori din Liga 1. A înscris 15 goluri, cu unul mai puțin decât Andrei Cristea.

În toamna lui 2010 a fost protagonistul unui meci de infarct cu Napoli, din grupele Europa League. Steliștii aveau 3-0 după doar 15 minute, al treilea gol fiind înscris chiar de Kapetanos. Dar după alte 15 minute, grecul a fost eliminat. Italienii au redus din handicap pe finalul primei reprize, au marcat încă o dată printr-o execuție spectaculoasă a lui Hamsik, iar Cavani a egalat în al optulea minut de prelungire. Tot Napoli i-a tăiat FCSB-ului și drumul spre primăvara europeană. În returul din Italia, Cavani a marcat unicul gol în prelungiri.

În campionat nu a mai reușit performanțele din primele două sezoane, înscriind doar o dată. În ianuarie 2011, Kapetanos s-a despărțit de FCSB și a mers în Gruia. Deși a jucat foarte puțin în acel retur, din cauza unei accidentări, CFR a hotărât să-l păstreze pe fotbalistul elen. Și Kapetanos nu a dezamăgit. A înscris 12 goluri în ediția 2011-2012 a Ligii 1, contribuind la câștigarea celui de-al treilea titlu din istoria ardelenilor.

În 2012, Kapetanos a pus umărul la calificarea "feroviarilor" în grupele Ligii, marcând în poarta lui Slovan Liberec și a lui FC Basel. A fost protagonistul celei mai bune participări a unei echipe românești în grupele Champions League, când CFR a strâns 10 puncte, depășind performanța Urziceniului din 2009 (8 puncte). Kapetanos a marcat atunci în poarta lui Manchester United, echipă pregătită la momentul respectiv de marele Sir Alex Ferguson. Kapetanos a deschis scorul din pasa lui Sougou, dar englezii au întors scorul în urma dublei lui Van Persie.

Cu toate acestea, ardelenii și-au luat revanșa pe Old Trafford, unde au câștigat cu 1-0. CFR Cluj a ratat, însă, la mustață accederea în optimi. A fost la egalitate de puncte cu Galatasaray, dar turcii au avut avantajul meciurilor directe (1-1 și 3-1). Formația din Gruia și-a continuat, astfel, aventura europeană în 16-imile Europa League, unde a fost eliminată de Inter (0-2 în Italia și 0-3 la Cluj). Kapetanos nu a jucat decât în retur, în primul lipsind din cauza unei accidentări. După eliminarea din cupele europene, a început și declinul grecului la CFR.

În sezonul 2013-2014, după câteva jocuri în tricoul "feroviarilor", s-a întors la FCSB. A avut un start bun, marcând 3 goluri în campionat și 2 în Cupa României. A evoluat și în grupele Ligii, dar apoi nu a mai prins lotul din cauza unei accidentări. Vara lui 2014 a însemnat despărțirea lui Kapetanos de fotbalul românesc, după șase sezoane în care a avut atât suișuri, cât și coborâșuri.

S-a întors în Grecia, mai întâi la Skoda Xanthi. A înscris 11 goluri în primul sezon, dar în al doilea nu s-a mai regăsit. A ajuns apoi la Veria, cu care a retrogradat în liga secundă din Grecia la finalul stagiunii precedente. De șase luni este fără echipă. A fost dorit în vara lui 2017 de Poli Iași, dar negocierile au picat. Cu toate acestea, Kapetanos nu vrea să se dea bătut. Își dorește să mai joace și nu exclude o revenire în Liga 1.

Pantelis, ce planuri ai în acest moment? După despărțirea de Veria, nu ai mai jucat nicăieri.



Aștept să-mi găsesc o echipă pentru a continua să joc fotbal. Vreau să revin în România dacă voi avea o ofertă bună. Am vorbit cu Poli Iași (în vară - n. red.), dar a fost dificil să merg acolo.

Mai păstrezi legătura cu foștii tăi colegi de la Steaua și CFR Cluj?



Am prieteni foarte buni la Cluj și Steaua, cu care vorbesc în fiecare zi.

Ambele echipe au transferat jucători valoroși în această vară și se bat la titlu. Pe banca CFR-ului se află Dan Petrescu, iar Steaua e antrenată de Nicolae Dică. Cine crezi că are șanse mai mari să ia campionatul și de ce?

Eu cred că ambele echipe pot câștiga titlul, dar cred că Steaua are mai multă experiență.

Steaua e prima echipă din România la care ai jucat. În sezonul 2009-2010, ai terminat pe locul 2 în clasamentul golgheterilor.



La Steaua a fost un moment foarte bun pentru mine și familia mea. Am fost al doilea marcator al campionatului, dar pentru mine era important să câștig ceva cu echipa.

În toamna lui 2010, Steaua a condus-o cu 3-0 pe Napoli. Al treilea gol a fost marcat de tine. Din păcate, în acel meci ai fost eliminat și rezultatul final a fost 3-3. Ce nu a mers în acel joc?



Cu Napoli a greșit arbitrul. (Faza la care am fost eliminat - n. red.) nu era de roșu.

Cu Napoli s-a pierdut și calificarea în primăvara Europa League, în meciul din Italia. Era 0-0 în prelungiri, un scor favorabil pentru Steaua. Dar a venit golul lui Cavani.



Steaua a jucat foarte bine în Italia, dar câteva mici detalii au făcut diferența.

În ianuarie 2011, te-ai despărțit de Steaua și ai ajuns la CFR Cluj. Din păcate, nu ai apucat să joci multe meciuri din cauza unei accidentări. Cum ai reușit să treci peste acele momente? Ai avut unele probleme și când erai la Aek Athena.



Era o periodă foarte dificilă pentru mine, dar oamenii de la CFR au crezut în mine și m-au ajutat foarte mult.

După ce ți-ai revenit, ai înscris 12 goluri și ai contribuit la câștigarea celui de-al treilea titlu din istoria echipei.



Sezonul următor a fost foarte bun, fără nicio problemă. Toată echipa a jucat foarte bine și am luat campionatul. A fost ceva fantastic pentru mine.

Ai contribuit, de asemenea, la calificarea echipei în grupele Champions League. Ai marcat împotriva lui Slovan Liberec și a lui FC Basel.



În preliminariile pentru Champions League, echipa a trecut prin cea mai bună perioadă. Am câștigat patru meciuri, am jucat în grupe și a fost ceva special pentru noi toți.

Ai fost protagonistul celei mai bune participări ale unei echipe românești în grupele Ligii. Cum ai trăit duelurile cu Galatasaray, Sporting Braga și Manchester United?



Am luat 10 puncte cu echipe foarte puternice, cu care am jucat foarte bine. Dar la final, Galatasaray a terminat pe locul 2 cu același număr de puncte (și a mers în optimi - n. red.).

Ai jucat și împotriva lui Inter, în 16-imile Europa League. Din păcate, italienii au mers mai departe.



Cu Inter a fost foarte dificil pentru mine. Am fost accidentat și am pierdut primul meci, iar în al doilea am jucat cu injecții.

În vara lui 2013 te-ai despărțit de CFR. Care au fost motivele?



Am avut unele probleme cu banii, iar cei de la Steaua au vrut să mă întorc. Era un moment bun pentru a veni înapoi, pentru că echipa era mai bine organizată cu Reghecampf.

Ai luat titlul, însă nu ai mai avut evoluțiile din prima perioadă petrecută acolo.



Am început foarte bine cu Steaua, dar apoi am avut probleme cu abdomenul și am fost operat.

După a doua experiență la Steaua, ai revenit în țara natală. Ai jucat la Skoda Xanthi și ultima dată la Veria.



Nu voiam să mă întorc în Grecia, dar Skoda era un club foarte bun și organizat.

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce ți-ai dori să schimbi?



Aș vrea să schimb unele lucruri, dar acum nu mai pot.

Ești pe locul 4 în topul celor mai buni marcatori străini din istoria Ligii 1. Ce înseamnă asta pentru tine?



Nu e nimic deosebit. Aș vrea să mă întorc (în România - n. red.) și să devin primul.

Ți s-a întâmplat de multe ori să dai goluri pe final, atât la Steaua, cât și la CFR. Care este explicația?



Am fost pregătit și concentrat tot jocul ca să înscriu, chiar și în ultimul minut. Nu am secrete (pentru evoluțiile mele - n. red.), doar muncă și iar muncă. De la toți antrenorii de acolo am învățat ceva.

CV Pantelis Kapetanos

Data nașterii: 8 iunie 1983

Locul nașterii: Ptolemaida, Grecia

Înălțime: 1,90 m

Post: Atacant

Echipa actuală: liber de contract

În trecut: Kozani (2000-2002), Iraklis Salonik (2002-2005), Aek Athena (2006-2008), FCSB (2008-2011, 2013-2014), CFR Cluj (2011-2013), Skoda Xanthi (2014-2016), Veria (2016-2017)

Palmares: Cupa (2011) și Campionatul României (2014) cu FCSB, Campionatul României cu CFR Cluj (2012)

Palmares individual: Al doilea golgheter al României (15 goluri, ediția 2009-2010), Al patrulea cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1 (48 goluri)

Echipe celebre împotriva cărora a marcat: Twente, Fenerbahce, Napoli, Slovan Liberec, FC Basel, Manchester United

4 selecții în echipa națională a Greciei, cu care a participat la Cupa Mondială din 2010, unde a evoluat într-un meci cu Coreea de Sud