INTERVIU Denis Hordouan: ”Dacă nu deveneam fotbalist, mi-ar fi plăcut să fiu dansator”

de Robert Popa, 12 iulie 2017, 14:08

Denis Hordouan este unul dintre tinerii cu potențial de la Universitatea Cluj. Mijlocașul de 18 ani vrea să aibă evoluții cât mai bune la echipa lui Marius Popescu și să contribuie la revenirea ”studenților” pe prima scenă. ”Dacă nu deveneam fotbalist, mi-ar fi plăcut să fiu dansator”, afirmă acesta.

Hordouan, în tricoul lui ”U” Cluj/ Foto: Noemi Arman

Hordouan, în perioada când juca la Gloria Bistrița/ Foto: arhiva personală

Denis Hordouan, în Parcul Babeș/ Foto: arhiva personală

Foto: arhiva personală







Hordouan a făcut primii pași în sportul rege la Gloria Bistrița, pentru care a evoluat până în iarna lui 2017. După acest capitol, tânărul jucător a prins transferul vieții sale. A venit la unul dintre cele mai iubite cluburi din România, Universitatea Cluj. Deși au trecut doar 6 luni de când joacă în tricoul "Șepcilor roșii", Hordouan s-a atașat foarte mult de trupa lui "Papi" și de atmosfera fantastică creată de fani la fiecare meci. La finalul acestui sezon, și-a prelungit contractul cu "studenții" până în 2022. Vrea să-i ajute pe "alb-negri" să fie din nou în prima ligă. Un prim pas a fost făcut deja, "U" promovând în Liga a III-a. Pe 17 iulie, echipa se va reuni pentru pregătirea noului campionat, iar în 26 august este programată prima etapă din Liga a III-a.

La ce vârstă ai început fotbalul și cine te-a îndrumat spre el?

Nu mai țin minte exact vârsta, dar știu că eram în clasa a 4-a când am plecat la Bistrița, îndrumat de cineva care m-a recomandat la Gloria.

Mai e cineva în familia ta care să practice fotbal sau alt sport?

Nu, nu mai este nimeni.

Cum ai ajuns la Universitatea?

Am fost adus de impresarul meu.

Cu ce impresii ai rămas după primele 6 luni petrecute aici?

Am rămas cu impresii foarte bune. Până să vin la "U" Cluj nu am mai trăit asemenea emoții, cu atâția suporteri la fiecare meci și care să-ți ofere spectacol în tribune.

Cu care dintre colegi te înțelegi cel mai bine?

Cu toți colegii mă înțeleg bine, pentru că suntem o echipă și trebuie să ne respectăm.

Săptămâna viitoare e reunirea lotului, iar pe 26 august va începe noul sezon. Ce așteptări ai?

Indiferent unde voi juca, la echipa mare ori la juniori, sper să îmi fac treaba cât de bine pot și să am evoluții cât mai bune.

În 2019, când "U" va serba 100 ani de existență, ar trebui să reveniți în Liga 1. Te vezi la Cluj și atunci?

M-aș vedea și, în primul rând, mi-aș dori să fiu tot la U Cluj și in Liga 1.

În 2014, ai fost convocat la Naționala U16. Povestește-mi despre această experiență.

A fost o experiență foarte frumoasă. M-am bucurat că am fost chemat. Am jucat în două amicale cu Serbia, dar am evoluat foarte puțin în ambele partide.

E naționala mare un obiectiv pentru tine?

Normal că e un obiectiv. Orice jucător ar vrea să fie la naționala de seniori.

Care a fost idolul copilăriei tale?

Lionel Messi a fost și este idolul meu.

Cum îți petreci timpul liber?

La un fotbal cu prietenii, mai joc tenis de masă, pentru că îmi place foarte mult. În rest, mai nimic.

Ce muzică asculți?

Ascult mai multe tipuri de muzică, dar cel mai mult hip-hop.

Dacă nu ai fi ales fotbalul, ce altă meserie ai fi vrut să practici?

Poate m-aș fi făcut dansator, îmi place foarte mult să dansez.

Ce mesaj ai pentru suporteri?

Sunt extraordinari. Fără ei n-ar fi atmosferă pe stadion și în meciurile în care voi juca sper să nu-i dezamăgesc.

CV DENIS HORDOUAN

Data nașterii: 19 ianuarie 1999

Locul nașterii: Rodna Veche, județul Bistrița Năsăud

Post: Mijlocaș

Echipa actuală: Universitatea Cluj

A mai jucat la Gloria Bistrița