INTERVIU Dorin Goga, despre tinerii lui "U" Cluj: "Au o șansă unică să crească într-un club cu tradiție"

de Robert Popa, 17 februarie 2017, 14:30

Atacantul de 32 ani vorbește despre tinerii săi colegi de la "U" Cluj și povestește câteva amintiri notabile din timpul carierei sale.

Dorin Goga a marcat 14 goluri pentru ”U” Cluj în turul din liga a IV-a/ Foto: facebook.com/ Cristian Cosma

Dorin Goga a revenit la "U" Cluj în septembrie 2016, alături de alte nume grele care au crescut în culorile "alb-negru" precum Gabriel Giurgiu, Alex Păcurar sau Tavi Abrudan. A marcat 14 goluri pentru "studenți" în turul din liga a IV-a, fiind al doilea golgheter al echipei după Brian Lemac (22 goluri), e fericit că îmbracă din nou tricoul de care s-a atașat cel mai mult și vrea să fie pe teren la revenirea Universității în fotbalul mare.

Dorin, cum e să joci din nou pentru "U" ?

E bine să fiu acasă. Sunt fericit să port iar culorile alb-negru, culorile cu care am crescut și de care sunt foarte atașat.

Un parcurs foarte bun în campionat, cu 13 victorii și un singur egal. Ce așteptări ai de la retur ?

Să obținem 16 victorii, 14 în campionat și alte 2 la baraj (pentru promovarea în liga a III-a, n. red.).

Cum te înțelegi cu colegii mai tineri ?

Foarte bine. Sunt jucători buni, cu potențial mare, și trebuie să înțeleagă că au o șansă unică să crească într-un club cu tradiție, la o echipă foarte iubită.

Ai mai jucat cu "U" în prima ligă, în sezonul 2007-08. Ce poți să-mi spui despre acea perioadă ?

A fost o perioadă care m-a propulsat în fotbalul mare, anul când am debutat în prima ligă, cu un sezon bun, dar plin de ghinion. Eram o echipă care putea termina la mijlocul clasamentului dacă meciurile s-ar fi jucat doar 85 minute. Jucam fotbal, indiferent de adversarul pe care îl aveam. Din păcate, am retrogradat, au apărut și probleme financiare, iar transferul la Timișoara a fost cea mai bună variantă atât pentru "U", cât și pentru mine.

Și pentru că ai adus în discuție Timișoara, unde ai jucat de două ori, spune-mi cum a fost această experiență pentru tine ?

Peste tot pe unde am mers a fost o experiență bună, din care am avut doar de învățat. Cele două perioade în care am jucat la Timișoara au fost diferite. În prima am avut trei ani când trăgeam la titlu, când era o presiune asupra rezultatelor pe care le obțineam, iar această presiune m-a întărit ca om și fotbalist. Cea de-a doua, însă, a fost mai relaxantă, dar cu două părți ciudate. În tur, după un început slab, ne-am revenit și aveam constanță, iar în retur s-a stricat totul după transferurile făcute de oamenii "pricepuți" la fotbal și nu a mai mers nimic.

Mi-a rămas în minte un meci cu Ajax, din grupele Europa League, unde ai reușit să deschizi scorul, dar olandezii aveau să se impună în cele din urmă cu 2-1. La Ajax juca pe atunci și Luis Suarez, care a marcat un gol pentru ei. Cum ai trăit partida respectivă ?

A fost o perioadă extraordinară, cu o calificare în grupele Europa League prin eliminarea Șahtiorului, care câștigase ultima ediție a Cupei UEFA. Suarez m-a uimit prin lejeritatea cu care reușea să se exprime pe teren, să dribleze, să protejeze, să se demarce, plus că avea niște execuții uluitoare.

După Timișoara, a urmat Rapidul, unde ai stat doar câteva luni. Ce nu a mers acolo ?

Insolvența nu a mers. Nu au fost rezultatele dorite și domnul Copos (fost acționar la Rapid, n. red.) a găsit soluția favorabilă lui, ca să nu mai plătească: insolvența.

Ai petrecut un sezon în Georgia, la Dinamo Tbilisi, unde ai avut evoluții destul de bune și ai realizat eventul. De ce nu ai mai continuat la formația respectivă ?

La Dinamo am ajuns datorită domnului Dushan Uhrin (antrenor care a pregătit de două ori Poli Timișoara, dar a trecut și pe la CFR Cluj, n. red.), care după 6 luni a plecat deoarece primise o ofertă foarte atractivă din Cehia. Eu am rămas până la finalul campionatului și am câștigat eventul. Mi s-a propus prelungirea, dar am ales să plec în China. Acolo lucrurile nu au mers cum mi-aș fi dorit eu să meargă și am plecat după doar o lună la Târgu Mureș.

În sezonul 2014-15, ai fost foarte aproape de a lua titlul cu ASA.

A fost o decizie foarte înțeleaptă să semnez cu ei. De când am văzut ce jucători au, am știut că suntem o echipă foarte bună și o să ne batem la primele 5 locuri. Am avut șansa în ultima etapă ca să câștigăm titlul, dar nu am reușit. Nu știu unde s-a greșit, dar în ultima parte a campionatului, paradoxal, lucrurile nu mai mergeau cum au mers până atunci.

Ce obiective ai în acest sezon ?

Unul singur, promovarea, la fel și în următorii doi ani.

Te vezi pe teren și în 2019, când "U" ar trebui să revină în prima ligă ?

Bineînțeles.

Ce îți place să faci în timpul liber ?

Timpul liber îl petrec în familie. Cei doi băieți ai mei îmi ocupă majoritatea timpului.

Ai un film sau gen muzical preferat ?

Îmi plac filmele care te țin în suspans până la final, în care chiar nu știi ce urmează, gen Interstelar. În ceea ce privește muzica, îmi place genul american de hip-hop (Drake, Kanye West, Eminem).

Ce le transmiți fanilor ?

În primul rând, le mulțumesc pentru suport. Vreau să vină în număr la fel de mare la meciuri și să petrecem an de an promovarea până în prima ligă.

Dorin Goga a debutat la echipa de seniori a Universității Cluj în 2003. De-a lungul carierei, atacantul român a mai trecut pe la Poli Timișoara (2008-12, respectiv 2015-16), Rapid (2012), Hapoel Ramat Gan (2013), Dinamo Tbilisi (2013-14), Harbin Yiteng (2014) și ASA Târgu Mureș (2014-15). Goga a bifat și o selecție în Naționala României, pe 27 ianuarie 2012, într-un meci cu Turkmenistan, câștigat de "tricolori" cu 4-0. În septembrie 2016, el a revenit la "U" Cluj pentru a pune umărul la revenirea "studenților" în fotbalul mare.

14 goluri a marcat Goga pentru "U" în turul din liga a IV-a.

Palmares: Cupa Statului Israel cu Hapoel Ramat Gan (2012-13), Cupa și Campionatul Georgiei cu Dinamo Tbilisi (2013-14)