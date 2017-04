Sport

EXCLUSIV INTERVIU Experiența fantastică a unui fost CFR-ist la capătul lumii. Ce le-a transmis ”feroviarilor”

de Robert Popa, 25 aprilie 2017, 15:30

Fostul jucător al lui CFR Cluj, Lucian Goian (34 ani), vorbește despre cea mai uluitoare experiență din cariera fotbalistică. Fundașul român a dezvăluit unde își dorește să joace în viitor și ce planuri are după ce își va agăța ghetele în cui.

Lucian Goian (stânga) în duel cu Tim Cahill/ Foto: perthglory.com.au

Lucian Goian a acceptat o nouă provocare la finalul lunii martie, la Perth Glory, din prima ligă australiană, după aproape trei luni petrecute la Mumbai City, în Campionatul Indiei. A încercat și fotbalul chinez, la Tianjin Teda și Beijing Baxy, dar perioada petrecută la CFR Cluj, cu care a câștigat Cupa României în 2016, rămâne una dintre cele mai frumoase din cariera sa.

Când e întrebat de idolul care l-a influențat cel mai mult în carieră, Lucian rostește un singur nume "Dorin", adică fratele său mai mare, fost internațional al României, cu care a fost și coechipier la începutul anilor 2000 la Foresta Suceava. Cei doi au fost și adversari, în "eternul derby" Steaua - Dinamo, atunci când Dorin (36 ani) evolua pentru "roș-albaștri", iar Lucian îmbrăca tricoul formației din Ștefan cel Mare.

O altă experiență fantastică din cariera sa rămâne meciul dintre Dinamo și Everton, câștigat de "alb-roșii" cu 5-1, în 2005, din Cupa Uefa. În acel joc, desfășurat la București, Lucian l-a avut adversar pe unul dintre cei mai mari fotbaliști australieni, Tim Cahill (37 ani), pe care a avut ocazia să-l reîntâlnească în acest an, în duelurile dintre Perth Glory și Melbourne City.

Ce te-a determinat să alegi campionatul Australiei?



Eu am mai fost în Australia în 2012, când jucam pentru Tianjin Teda. Am jucat împotriva echipei Central Coast în Liga Campionilor Asiei, și de atunci mi-a plăcut Australia ca și țară. Am avut și referințe bune de la niște prieteni australieni.

Cum ți se pare nivelul competițional?



Nivelul este unul ridicat, se practică un fotbal deschis, plăcut ochiului.

Sunteți doar cinci străini la Perth Glory, în rest doar jucători autohtoni. Cum te înțelegi cu ei?



Mă înțeleg foarte bine cu ei, este un grup frumos, o familie. M-au primit foarte bine din prima zi când am ajuns aici.

Cum e atmosfera la meciurile echipei și ce obiective ai acolo?



La meciuri este o atmosferă de sărbătoare. Stadioanele sunt incredibil de frumoase, toate sunt noi, fără pistă în jurul terenului, exact ca în Anglia. Vin destul de mulți spectatori la meciuri, cluburile știu cum să atragă oamenii la stadion. Le pregătesc tot felul de surprize înainte de meci, în pauză și chiar la finalul lor.

Ce adversare te-au impresionat cel mai mult? Din câte am văzut, la Melbourne City joacă Tim Cahill, unul dintre cei mai mari fotbaliști australieni din ultimii ani.



Da, într-adevăr. Am jucat împotriva lui de două ori în 6 zile și am câștigat ambele meciuri, 5-4 acasă și 2-0 la Melbourne, meci în urma căruia i-am și eliminat din competiție. Eu am mai jucat împotriva lui Cahill în 2005, când evolua pentru Everton, în acea victorie fantastică din Ștefan cel Mare (a lui Dinamo, n. red.) cu 5-1 (din Cupa UEFA, n. red.).

Ultima dată ai evoluat la Mumbai City. Ce a însemnat această experiență pentru tine?



A fost o experiență frumoasă, am rămas cu amintiri plăcute de acolo. Am avut și câteva performanțe personale în Campionatul Indiei. Primesc aproape zilnic mesaje de la fani din Mumbai care mă roagă să mă întorc și în sezonul viitor.

Ce diferențe sunt între fotbalul australian și cel indian?



În Australia se joacă mai deschis, se ajunge foarte repede de la o poartă la alta.

Ai jucat un sezon la CFR Cluj. Cum ai trăit perioada petrecută în Gruia?



A fost o perioadă frumoasă pentru mine, perioadă de care îmi aduc aminte cu plăcere. Mă bucur pentru rezultatele echipei din acest sezon. Sunt sigur că în sezonul viitor se vor bate la campionat, poate îl vor câștiga și anul acesta.

De ce nu ai mai continuat acolo?



Am primit oferta din India și împreună cu familia am decis să acceptăm această provocare.

Anul trecut, după ce ai semnat cu Mumbai City, ai revenit la Cluj pentru a urmări un meci al fostei tale echipe, în Cupa Ligii, cu CS Universitatea Craiova.



Sigur că da, încă mai am prieteni la CFR și era normal să merg să-i urmăresc. Este un stadion frumos și e o plăcere să mergi la meciuri și ca spectator, dar mai ales ca jucător.

În februarie te-ai antrenat cu Sănătatea Cluj, evoluând și în câteva amicale.

Eu semnasem în Australia, dar a durat ceva timp până am primit viza. Aurelian Ghișa (președintele clubului - n . red.) mi-a spus că ar fi o placere pentru ei să vin să mă antrenez acolo, iar eu aveam nevoie să fiu pregatit. Și mi-a prins bine. Când am ajuns în Australia, am intrat direct la meci la cateva zile.

Ai mai avut o experiență în China după Tianjin, la Beijing Baxy.

Da, și de acolo am amintiri frumoase. Au fost doi ani în care eu și familia mea ne-am simțit foarte bine la Beijing.

Ai reveni la o echipă din Liga 1 în viitor?

Sincer, mi-aș dori să mai pot evolua în străinătate cât voi mai putea.

Cât vei mai juca?

Nu am fixat un termen. Atâta timp cât voi fi apt din punct de vedere fizic și medical, voi mai juca. Atunci când voi simți că lucrurile nu sunt în regulă din aceste puncte de vedere, ridic mâna și renunț.

Ce șanse de calificare mai are Naționala pentru Mondialul din 2018?

Din păcate, în ultimii ani ne-am făcut un obicei din a urmari Cupa Modială la televizor. Trebuie să redevenim ce am fost cândva, cand România nu lipsea de la turneele finale.

Cum îți petreci timpul liber?

Mă odihnesc, mai ies cu colegii prin oraș și merg la plajă la ocean.

Pentru că a fost Paștele, aș vrea să te întreb ce obiceiuri sunt în Australia cu ocazia acestei sărbători.

Paștele este și aici o sărbătoare foarte importantă. Diferența este că, în România, lumea pregătește multe feluri de mâncare tradițională specifică acestei sărbători.

Care e filmul tău preferat?

"Man on Fire".

Ce jucător te-a inspirat cel mai mult de-a lungul carierei?

Dorin Goian.

Ce planuri ai după retragerea din fotbal?

Încă nu știu cu siguranță ce voi face. Cert este că-mi va fi greu, dupa atâția ani în acest minunat fenomen numit "fotbal". Acest fenomen mi-a dat șansa să trăiesc niște bucurii și satisfacții imense de-a lungul carierei. Au fost și decepții, e normal, dar momentele frumoase sunt mult mai multe decât decepțiile. Sunt mândru că mi-a dat Dumnezeu șansa să practic acest sport.

Ce le transmiți foștilor colegi de la CFR?

Să îi văd în poză la sfârșitul campionatului cu trofeul de campioni deasupra capului, pentru că au valoare și merită acest lucru.

De-a lungul carierei, Lucian Goian a evoluat la Foresta Suceava (2001-02), FC Onești (2003), Ceahlăul Piatra Neamț (2004, 2006, 2007), Dinamo (2004-06, 2007-10), Astra Giurgiu (2010-11), Tianjin Teda (2012), Beijing Baxy (2013-14), FC Brașov (2014-15), CFR Cluj (2015-16), Mumbai City (2016) și Perth Glory (2017 - prezent).

Palmares: Campionatul (2006-07), Cupa și Supercupa României (ambele în 2005) cu Dinamo, Cupa României cu CFR Cluj (2015-16)

24 meciuri a strâns Goian pentru CFR Cluj în sezonul 2015-16.