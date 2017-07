Sport

EXCLUSIV INTERVIU Florin Cordoș: ”Locul lui ”U” Cluj e în liga 1”

de Robert Popa, 06 iulie 2017, 18:02

Forin Cordoș (23 ani) a prefațat următorul sezon al Universității Cluj. Fundașul ”Șepcilor roșii” dezvăluie care sunt obiectivele sale și în ce campionat și-ar dori să ajungă în viitor.

Florin Cordoş (centru) / foto: Noemi Adrienn

Cordoș a început fotbalul la Sângeorz-Băi (jud. Bistrița Năsăud), orașul în care s-a născut. Avea 14 ani. Tot în același loc a văzut lumina zilei și fostul mare atacant al Naționalei, coleg de generație cu Ioan Ovidiu Sabău, Gabi Balint (54 ani). Pe când juca în orașul bistrițean, Florin Codoș a fost remarcat de Mihai Georgescu, fondatorul celebrei școli de fotbal Ardealul. L-a luat la Cluj, iar acolo a fost inițiat în tainele sportului rege.

În 2010, Cordoș a ajuns în tabăra Universității Cluj. A avut șansa de a evolua la echipa secundă alături de un mare jucător al "studenților", Zsolt Szilágyi, cunoscut și "Sisi". A fost de trei ori în lotul Universității în perioada când "Șepcile roșii" se aflau pe prima scenă. În 2014, Florin Cordoș a jucat sub formă de împrumut la Arieșul Turda, în Liga a III-a. În sezonul 2015-16 a evoluat cu "Șepcile roșii" în liga secundă, marcând un gol în 18 apariții. La finalul acelei stagiuni, a mers la FC Brașov, iar apoi la Luceafărul Oradea.

În vara acestui an, însă, Cordoș a revenit la echipa sa de suflet și e gata să dea totul pentru a-i duce pe "alb-negri" în Liga 1.

Când ai început fotbalul și cine te-a îndrumat spre el?

Am început la 14 ani, la Sângeorz-Băi, de unde sunt eu, și am fost adus la Cluj de Mihai Georgescu. Nu știam absolut nimic până să vin la Cluj, tot ce sunt îi datorez lui. A fost un amical cu CFR în orașul meu și m-a chemat să dau probe la Ardealul. Am stat acolo doi ani și apoi m-a cumpărat "U" Cluj.

Cum te-ai descurcat în primii ani la Universitatea?

A fost bine. Eram junior pe atunci. Am jucat peste 95% din meciuri cu echipa secundă în liga a treia. Cu "Sisi" (Zsolt Szilágyi, antrenor secund la "U" în prezent - n. red.) am jucat fundaș central, pentru că erau trimiși mulți jucători de la echipa mare pe atunci.

Am văzut că ai fost inclus de câteva ori pe banca de rezerve, atunci când Universitatea juca în Liga 1.

De trei ori cred că am prins lotul în Liga 1, dar niciodată nu am fost introdus. (Ionel - n. red.) Ganea e cel care m-a inclus.

E o dezamăgire pentru tine că nu ai jucat cu "U" în prima ligă?

Logic, dar așa a fost să fie.

În 2014 ai mers sub formă de împrumut la Arieșul Turda.

Mi-a prins foarte bine acea experiență. Eram în liga a treia, am jucat în toate meciurile, iar după ce am terminat, am revenit la "U".

După ce ai plecat de la "U" Cluj, în 2016, ai ajuns la Brașov. Cum a fost acolo?

Am fost la Botoșani după ce am terminat cu "U" Cluj, am mers cu ei în cantonament în Austria. Am avut meciuri cu Dinamo Kiev, cu mai multe echipe. M-au băgat în toate partidele, dar când să semnăm contractul, nu știu ce s-a întâmplat. Așa că am mers la Brașov, m-a sunat Țălnar, apoi patronul, și am jucat acolo, iar din iarnă am plecat la Oradea.

De ce nu ai mai rămas la Brașov?

Acolo erau și mari probleme financiare. Nici cu antrenorul nu am avut o relație foarte bună.

Ce poți să-mi spui despre perioada în care ai jucat la Luceafărul Oradea?

La Oradea a fost foarte bine. Era un grup bun, jucători buni. Conducerea a lăsat de dorit, dar, din punct de vedere financiar, a fost ok. Totul era la zi.

Vara aceasta ai revenit la "U" Cluj. Ce te-a determinat să iei această decizie?

Toată lumea care e aici. Suporterii, domnul Sabău, domnul Irimieș. Domnul Irimieș m-a tot sunat în timpul returului, ca să revin la "U". Am avut multe dialoguri cu el. Suporterii, de asemenea, m-au determinat. Una e să joci în fața cu 100 fani, și alta e cu 3000.

Ai apucat să urmărești meciurile Universității din ultimul sezon?

Da, am fost la vreo 10-12 partide. Când aveam liber și eram la Cluj, tot timpul veneam la meciuri. Am urmărit și meciul tur din barajul cu Târgu Lăpuș, jucat aici.

Obiectivul echipei e foarte îndrăzneț: revenirea în prima ligă până în 2019. Un prim pas a fost făcut deja, prin promovarea în liga a III-a. Te vezi aici și atunci?

De asta am venit. Cel mai mare vis al meu e să joc cu "U" Cluj în Liga 1. Îmi doresc acest lucru mai mult decât să joc în străinătate.

Cu care dintre colegi te înțelegi cel mai bine?

Am o relație foarte bună cu toți. Ursu îmi este prieten foarte bun, Iuliu Hațiegan. Și înainte să revin mai ieșeam cu ei în oraș. Și când mergeam la baschet, stăteam cu grupul. Îmi place și handbalul, prietena mea, Corina Biriș, joacă la "U" Cluj.

Ce așteptări ai de la următorul sezon?

Avem o echipă bună, toți ne pregătim, se vede. Toate condițiile le avem. Suporterii sunt lângă noi. Ne dorim să câștigăm toate meciurile și să promovăm. Locul lui "U" Cluj nu e în liga a III-a sau a II-a, ci în Liga 1.

Ce îți place să faci în timpul liber?

Ies în oraș, mai merg la filme. Mă joc pe playstation cu colegii, cu prietenii. Acum am terminat Ingineria și Protecția Mediului, la USAMV. Vreau să mă înscriu la Master. Îmi doresc să fac și una, și alta.

Ai un film preferat?

"Need for Speed", "Fast and Furious".

Care e jucătorul tău preferat?

Sergio Ramos.

Echipa favorită din străinătate.

Real Madrid.

În ce campionat străin ți-ai dori să ajungi în viitor?

Aș vrea să joc în cel englez.

Ce mesaj ai pentru suporteri înainte de începerea noului campionat?

Să fie alături de noi, să ne susțină, pentru că o să dăm tot ce avem mai bun din noi.

CV FLORIN CORDOȘ



Data nașterii: 26 aprilie 1994

Locul nașterii: Sângeorz-Băi, jud. Bistrița Năsăud

Post: fundaș central

Echipa actuală: Universitatea Cluj

A mai jucat la Ardealul, Arieșul Turda, FC Brașov și Luceafărul Oradea.