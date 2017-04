Sport

INTERVIU Gabi Giurgiu. Fotbal, şofat şi o vacanţă în ţara idolilor din copilărie - Power Rangers şi Captain Planet

de Robert Popa, 04 aprilie 2017, 15:30

Căpitanul Universității Cluj, Gabriel Giurgiu, a lăsat fotbalul deoparte pentru câteva minute, dezvăluind care sunt marile sale pasiuni, unde și-ar dori să călătorească în viitor și ce eroi a avut în copilărie.

La cei 34 ani ai săi, Giurgiu poate fi considerat un sportiv cu o bogată experiență de viață. Și-a început cariera la unul dintre cele mai iubite cluburi de fotbal din România, "U" Cluj, a cucerit Campionatul și Supercupa României cu Oțelul Galați, a evoluat în echipa națională împotriva unor adversari redutabili, Brazilia și Paraguay, a evoluat și în Rusia, la Rubin Kazan, a trecut prin Israel, la Maccabi Netanya, iar acum pune umărul la revenirea Universității în fotbalul mare.

Căpitanul "studenților" mai are un singur vis înainte de a pune ghetele în cui: să joace în prima ligă cu "Șepcile roșii". Acesta este și unicul obiectiv pe care nu l-a atins în carieră și pe care își dorește neapărat să și-l îndeplinească, după cum declara pentru site-ul nostru în luna decembrie.

Într-un interviu acordat pe fcuniversitateacluj.ro, Giurgiu a decis să vorbească despre marile sale pasiuni, unde și-ar dori să călătorească în viitor, ce eroi a avut în copilărie și de ce nu este atras de rețelele sociale.

Fcuniversitateacluj.ro: Sportivii călătoresc mult și des. Ce destinație europeană te-a impresionat în mod special?

Gabi Giurgiu: Am vizitat mai multe țări în deplasările cu echipele de club, am avut meciuri, am avut cantonamente. Mi-a plăcut în Manchester, în Lisabona, o capitală foarte frumoasă, în Italia, în anumite zone de acolo. Fiecare oraș european are specificul și frumusețea lui.

Care ți-ai dori să fie următoarea ta destinație de vacanță?

Cred că Statele Unite ale Americii, poate voi reuși să ajung în New York sau în alte orașe din zonă.

Haide să ne amintim puțin de copilărie. Ce visai să devii în acea perioadă?

Fotbalist! (râde). De mic mi-am dorit asta. Ieșeam toată ziua cu prietenii mei la fotbal, făceam câte o pauză de masă și ne întorceam să ne jucăm. Vorbim despre o perioadă în care nu erau alte posibilități de relaxare, nu erau alte lucruri de făcut în acel moment. Mi-am dorit să ajung fotbalist și, până la urmă, mi-a ajutat Dumnezeu.

Aveai vreun erou preferat din desenele animate, un actor favorit, poate vreun personaj dintr-o carte?

Era la modă un serial, "Power Rangers" se numea. Dacă nu greșesc, era o echipă de supereroi, iar fiecare membru avea diverse puteri. La un moment dat, în misiunile lor, conduceau un robot uriaș. Ei au fost eroii copilăriei mele, cu ei m-am delectat. Mi-a plăcut și "Captain Planet".

Amintisem mai devreme de lectură. Care a fost ultima carte pe care ai citit-o?

Sincer să fiu, nu am mai citit de multă vreme și chiar nu îmi amintesc acum titlul ultimei cărți citite. Mă gândeam recent să mă reapuc, dar nu am mai avut timp, au apărut copiii în viața mea (are doi băieți, n. red). E mai greu, dar pe viitor mă gândesc serios să citesc din nou.

Apropo de timpul liber limitat, ce faci în afara antrenamentelor și a meciurilor?

Familia îmi ocupă foarte mult timp și mă bucur pe această cale. Îmi momentul în care nu sunt la antrenament sau în cantonament, timpul liber îl dedic copiilor mei.

Te invit să trecem puțin spre muzică. Ce genuri asculți, ai vreun artist de suflet sau o trupă preferată?

Nu neapărat. Îmi place muzica românească, îmi place și muzica străină. Ascult orice.

Gătești?

Nu! Gătește soția mea! (râde).

Rețelele sociale sunt ultimul trend de pe internet. Le folosești? Ai cont de Facebook, de Twitter sau de Instagram?

Nu le folosesc, nu am cont de Facebook și nici nu intenționez să îmi fac unul. Nu mă atrag rețelele sociale, pur și simplu, dar nu am nimic împotriva celor care le folosesc. Fiecare face ce vrea, până la urmă.

Am păstrat la final întrebarea din domeniul automobilismului. Care este brandul tău favorit și ce mașină conduci?

Mercedes. Îmi place foarte mult și am unul. M-am obișnuit cu acest tip de automobil. Îl am de ceva vreme, e o mașină care m-a atras și mă atrage.

GABRIEL GIURGIU

Data și locul nașterii: 03.09.1982, Cluj-Napoca

Înălțime: 1,75 m

Postul: mijlocaș central

Numărul de pe tricou: 29

Alte echipe pentru care a evoluat: Oțelul Galați, Rubin Kazan (Rusia), Maccabi Netanya (Israel), Concordia Chiajna