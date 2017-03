Sport

EXCLUSIV INTERVIU Gicu Grozav: "M-am simțit foarte bine la "U", o experiență pe care vreau să o mai trăiesc"

de Robert Popa, 15 martie 2017, 13:30

Gicu Grozav (26 ani) vorbește despre perioada petrecută la "U" Cluj, echipa care l-a propulsat la Națională, și dezvăluie care e cel mai mare vis al său.





Gicu Grozav a jucat la ”U” în stagiunea 2011-12, perioadă în care a marcat 6 goluri pentru ”studenți”/ Foto: arhivă ZIUA de CLUJ

Începutul carierei lui Grozav se leagă de Unirea Alba Iuliu, echipa orașului în care s-a născut. În 2007 a făcut pasul la echipa de seniori, iar trei ani mai târziu a fost remarcat de fostul mare internațional român, Ladislau Boloni, care o antrena la momentul respectiv pe Standard Liege. Deși nu a prins foarte multe meciuri în echipa belgiană, Gicu Grozav a explodat în sezonul 2011-12, când a evoluat la "U" Cluj sub formă de împrumut. Atacantul român a marcat 6 goluri pentru "Șepcile roșii", cifre care l-au propulsat la prima reprezentativă a României. Pe 30 mai 2012, debuta senzațional sub "tricolor", marcând unicul gol într-un amical cu Elveția, disputat la Lucerna. Reușita sa a fost cu atât mai importantă cu cât selecționata din Țara Cantoanelor obținuse un 5-3 împotriva Germaniei cu doar câteva zile înainte. Anul 2012 a fost, pe deplin, un an promițător pentru Grozav, după cum ne sugerează și numele său. A marcat alte două goluri în Națională, unul cu Slovenia, într-un meci de verificare, și altul cu Turcia, într-o victorie cu 1-0 din preliminariile CM 2014. În 2011 a câștigat Cupa Belgiei cu Standard, iar în 2013 a luat Cupa României cu Petrolul. Unul dintre marile vise ale sale este să joace la un Mondial, dar în același timp, își dorește ca în viitor să îmbrace din nou tricoul Universității, echipa care l-a propulsat la Națională.

Gicu, cum e atmosfera la Terek? Cum ți se pare nivelul campionatului rusesc în acest sezon?

Este o atmosferă bună, cu toate că nu am obținut un rezultat pozitiv în primul meci de la reluarea campionatului. Campionatul de aici este puternic, deoarece se investesc mulți bani.

Ești convocat pentru meciul cu Danemarca, care se va juca pe 26 martie la Cluj. Cât de mult te ambiționează acest lucru?

Mă bucur de fiecare dată când sunt chemat, sper că vom termina cu un rezultat bun meciul acesta! Și mă bucur din suflet că mă întorc pe stadionul unde am trăit multe momente frumoase!

Anul trecut, la sfârșitul lui octombrie, ai primit prima convocare după mai bine de doi ani și ai jucat împotriva Rusiei, chiar pe stadionul echipei tale.

Da, așa este, m-am simțit mândru din nou pentru că am îmbrăcat tricoul galben după mult timp. Cei de aici (de la Groznîi - n. red.) m-au primit așa cum mă așteptam.

Ai petrecut un sezon la "U" Cluj, echipă care te-a propulsat la Națională. Ce a însemnat această experiență pentru tine?

Păi, cum am spus mai sus, m-am simțit foarte bine și este clubul de unde am ajuns la Națională, o experiență pe care aș vrea să o mai trăiesc!!! Vreau să precizez că sunt și eu membru (socios - n. red.) la "U".

Clubul a luat-o de la 0, din liga a patra. Cum vezi această situație?

O inițiativă foarte bună și care sper că va da roade.

Obiectivul e foarte ambițios: revenirea în prima ligă până în 2019, an când Universitatea va serba 100 ani de existență.

Ar fi ceva frumos și care, sper eu, că o să se și realizeze, pentru că această echipă merita să revina în Liga 1 datorită suporterilor devotați total acestui club!

Ai jucat și în Belgia, la Standard Liege, fiind luat de la Unirea Alba Iulia de Boloni. Ce poți să-mi spui despre acea perioadă? Cu ce impresii ai rămas?

Am învățat ce inseamnă profesionalismul, pentru că acolo totul era pus la punct 100%. Eu veneam din România, de la Unirea Alba Iulia, echipa orașului meu, care nu era la un nivel așa de ridicat ca acolo (la Standard Liege - n. red.)!

În sezonul 2012-13, ai câștigat Cupa României cu Petrolul, fiind primul trofeu câștigat cu o echipă din România.

O perioadă la fel de frumoasă ca la Cluj, dar acolo (la Ploiești - n. red.) am reușit să și câștig un trofeu, o amintire pe care n-o voi uita niciodată.

Și ei au luat-o de la capăt, la fel ca Universitatea, și în ambele situații suporterii se implică foarte mult pentru a-și ajuta favoritele ca să revină sus.

Două orașe în care fotbalul pot spune că e religie! Suporterii se implică foarte mult, de aceea și-au creat un nume in țară și nu numai, pentru multiplele "ieșiri în stradă" pentru echipa iubită! Pentru acest lucru merită tot respectul din partea iubitorilor de fotbal.

Cum ai trăit meciul de debut în Naționala României, cu Elveția, din 2012, în care ai reușit să marchezi unicul gol al partidei?



Alt moment care va rămâne imprimat în mintea mea, o bucurie imensă care este greu de descris în cuvinte.

Au mai urmat apoi alte 2 goluri, dintre care unul decisiv într-un meci cu Turcia, de la Istanbul, din preliminariile CM 2014.

Un gol important, dar până la urmă nu s-a întâmplat ceea ce ne-am dorit cu toții, o calificare la mondial...

Ce șanse de calificare crezi că sunt în acest moment pentru Mondialul din 2018?

E foarte greu, depinde de ce vom face pe 26 (martie - n. red.) la Cluj cu danezii...

Cum vezi actuala echipă a Danemarcei?

O echipă puternică, cu jucători buni.

E participarea la Mondiale un obiectiv pentru tine?

Cel mai important lucru pentru mine este acela de a fi sănătos, iar dacă ar fi să se întâmple asta aș fi bucuros, dar nu fac o obsesie din acest lucru.

Cum îți petreci timpul liber?

Relaxandu-mă și făcând gimnastică mentală, adică citind. :))

Ai un gen muzical preferat?

Hip-Hop românesc.

Ce obiective ai în acest sezon?

Să termin cu bine campionatul și astept să văd pe unde voi juca din sezonul următor, pentru că aici o să termin contractul la sfârșitul sezonului.

Ce mesaj ai pentru fanii Universității?

Le doresc tot binele din lume și respect din partea mea pentru tot ce au demonstrat de-a lungul timpului, pentru devotamentul arătat față de "U"!!!

............................................................................................................

De-a lungul carierei, Gheorghe Grozav (26 ani) a jucat la Unirea Alba Iuliu (2007-10), Standard Liege (2010-12), ”U” Cluj (2011-12), Petrolul Ploiești (2012-13), Terek Groznyi (2013 - prezent) și Dinamo (2015). Atacantul romând a debutat în Națională pe 30 mai 2012, într-un amical cu Elveția, în care Grozav a înscris unicul gol al meciului.

24 meciuri și 6 goluri a bifat Grozav pentru ”U” Cluj în stagiunea 2011-12

18 selecții și 3 goluri a strâns în Echipa Națională

Palmares: Cupa Belgiei cu Standard Liege (2011), Cupa României cu Petrolul Ploiești (2013)