EXCLUSIV INTERVIU Goalkeeperul ”minune” de la ”U”. Are 18 ani și vrea să calce pe urmele lui Buffon și Neuer

de Robert Popa, 02 mai 2017, 15:23

La doar 18 ani, Rareș Pop este unul dintre cei mai promițători jucători ai Universității Cluj. Tânărul goalkeeper pune umărul la revenirea ”studenților” în fotbalul mare și vrea să ajungă la fel de bun ca idolii săi: Manuel Neuer și ”Gigi” Buffon.

Rareș Pop, la un antrenament al ”Șepcilor roșii” din Parcul Babeș/Foto: Robert Popa

Pop a făcut primii pași în fotbal la 8 ani, la Zalău, orașul său natal. S-a pregătit sub comanda "domnului Sabău", cel care i-a fost antrenor acolo. Nu e vorba de fostul internațional român și actual manager al "Șepcilor roșii", Ioan Ovidiu Sabău, după cum menționează tânărul goalkeeper.

La 11 ani, Rareș a venit la "U" Cluj. Din vara lui 2016, pune umărul la revenirea "studenților" în fotbalul mare. Se antrenează cot la cot cu Adi Rus și Cristi Man, ceilalți doi portari ai Universității, pe care îi consideră cei mai buni prieteni și vrea să ajungă la fel de bun ca idolii săi: Manuel Neuer și "Gigi" Buffon.

La ce vârstă ai început fotbalul și cine te-a îndrumat spre el?

Am început fotbalul la 8 ani, la Zalău. Antrenorul de acolo, domnul Sabău (nicio legătură cu fostul internațional român și actual manager de la "U", Ioan Ovidiu Sabău, n. red.), a fost cel care m-a îndrumat. Am mers la echipa lui, acolo am jucat până la 11 ani și apoi am venit aici, la "U" Cluj.

Mai sunt și alți membri din familia ta care practică vreun sport?

Nu, sunt singurul.

Cum e concurența cu ceilalți doi portari de la "U" Cluj, Cristi Man și Adi Rus?

Nu e o concurență. Noi suntem prieteni și cel care e mai în formă apără, așa am zis tot timpul.

Cu ce impresii ai rămas după parcursul din acest campionat, cu 20 victorii și un singur egal?

Un sezon greu, cu meciuri grele, dar până la urmă le-am scos la capăt și le-am câștigat pe toate. A fost o mică întâmplare cu acel egal (2-2, n. red.) cu Arieșul Turda, dar până la urmă totul e bine.

Nu ați avut probleme în poartă în acest an.

În poartă, nu. A fost chiar pace anul ăsta (râde).

Te așteptai ca echipa să înscrie atât de multe goluri?

Mă așteptam, pentru că avem atacanți foarte buni. E important să marcheze cât mai mult și o vor face la fel în continuare.

Cum crezi că va fi în Liga a III-a? Deja sunteți obișnuiți cu echipele din eșaloane superioare, ați și jucat cu ele în amicale, ba chiar le-ați învins.

Vor fi jocuri mai grele, 100%. Dar o să câștigăm fiecare meci, până la urmă cei mai buni câștigă.

Cine e modelul tău în fotbal?

Neuer a fost favoritul meu tot timpul, dar îmi place și de Buffon.

Care este echipa ta favorită din străinătate?

Real Madrid, clar.

Cine va câștiga UEFA Champions League?

Tot Real (râde). Va juca în finală cu Monaco, asta e părerea mea.

Cum îți petreci timpul liber?

Ascult muzică, mă uit la filme și seriale, stau cu prietenii și mă plimb.

Care e filmul tău preferat?

”Creed”.

Ce mesaj ai pentru fani?

Să o țină tot așa, pentru că sunt cei mai tari din țară.

Rareș Pop s-a născut pe 9 februarie 1999, la Zalău. A început fotbalul la vârsta de 8 ani, iar de la 11 ani evoluează pentru "U" Cluj. În actuala ediție din Liga a IV-a, a apărat de 11 ori poarta "Șepcilor roșii".