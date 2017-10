Sport

INTERVIU. Halep: S-a schimbat ceva în mine după ce am devenit lider mondial

de mediafax, 21 octombrie 2017, 12:23

Simona Halep a explicat într-o conferinţă de presă la Singapore, acolo unde se dispută Turneul Campioanelor, ce înseamnă pentru ea statutul de lider mondial şi cum s-a schimbat după asta. Halep va debuta la Singapore împotriva Carolinei Garcia, în meciul programat luni.

Pentru prima dată în carieră, Simona Halep intră în Turneul Campioanelor ca lider mondial. Sportiva din Constanţa a urcat pe prima treaptă a podiumului WTA după ce a învins-o pe Ostapoenko în semifinale la Beijing. Într-un interviu publicat de WTA, Halep spun că acela a fost cel mai bun moment al carierei sale. Însă nu s-a putut concentra în finală şi a pierdut chiar cu Garcia, jucătoare pe care o va întâlni în primul meci de la Singapore. Simona a fost repartizată în grupa roşie din care mai fac parte Wozniacki şi Svitolina.

Reporter: Cum te simţi să începi acest turneu ca număr 1 mondial?

Simona: Este un sentiment minunat, desigur. Sunt foarte încântată să fiu aici şi să fiu numărul 1 în lume. Pot să spun că s-a schimbat ceva în interiorul meu. Sunt foarte fericită pentru ce am făcut. Dar în afară e totul normal. Nimic nu s-a schimbat. Trebuie doar să muncesc mult să păstrez asta. Dar sunt aici să mă bucur de moment şi vom vedea ce se va întâmpla.

Ai avut timp să mergi acasă şi să reflectezi la tot ce s-a întâmplat după Beijing, când în sfârşit ai devenit lider mondial?

Ei bine, ziua în care am câştigat cu Ostapenhko a fost de departe ce mai bună zi a mea, a fost un sentiment minunat. Dar când am mers acasă, m-am întâlnit cu toţi prietenii, cu familia şi apropiaţii şi asta a fost. Am luat masa cu ei, am petrecut un pic. Dar nu am făcut o petrecere mare. Aştept să termin aici, să merg în vacanţă şi apoi voi face o mare petrecere.

Spui că s-a schimbat ceva în interiorul tău. Explică, ce vrei să spui?

Visul a devenit realitate. Au fost cele mai frumoase momente pe care le-am avut în cariera mea din tenis. A fost frumos. Am trăit momentul. Nu pot descrie în cuvinte ceea ce am simţit, dar este un sentiment minunat. Sunt fericită acum când intru pe teren.

Despre calificarea Carolinei Garcia la Turneul Campioanelor: N-am fost surprinsă pentru că ştiam că este o jucătoare foarte bună. Am jucat împotriva ei la Toronto, dacă-mi amintesc bine. A jucat foarte bine în China. De asemenea, şi în finală. A jucat uimitor şi a meritat să câştige trofeul. Şi, bineînţeles, pentru rezultatele pe care le-a reuşit în acest an, merită să fie aici. Nu pot să spun decât că sunt încântată că o voi întâlni din nou. Poate reuşesc să-mi iau revanşa pentru ceea ce s-a întâmplat în China (zâmbeşte).

Cât de important pentru tine să rămâi numărul 1 mondial şi de ce ai spus că visul s-a transformat în relitate? De ce este atât de important pentru tine?

Cred că pentru toată lumea este important să termine anul pe primul loc, dar nu va fi uşor. Aici (n.r. la Turneul Campioanelor) toată lumea joacă cel mai bun tenis şi fiecare meci este ca o finală, aşa cum am spus de multe ori. Dar nu mă gândesc la asta. Joc mai bine când nu mă gândesc la prima poziţie în clasamentul mondial, am acumulată multă experienţă în acest an. Trebuie doar să merg pe teren şi să dau tot ce e mai bun, să încerc să mă concentrez pe ce trebuie să joc în fiecare meci. Şi voim vedea la final cine va fi lider mondial.

Este un sezon lung în Asia, dar tu ai decis să mergi acasă între turnee. Sunt avantaje sau dezavantaje? Pentru că atunci când te întorci, trebuie să de obişnuieşti iar cu fusul orar.

Am vrut să merg acasă pentru că am devenit lider mondial, aşa că am vrut să fiu cu familia, cu tatăl meu, cu fratele meu. Deci cred că a fost cea mai bună decizie.