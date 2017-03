Sport

EXCLUSIV INTERVIU Max Nicu: "U" Cluj se va ridica din nou". Ce spune despre Națională, Daum și fotbalul german

de Robert Popa, 01 martie 2017, 12:00

Max Nicu (34 ani) vorbește deschis despre perioada petrecută la "U" Cluj. Primul străin naturalizat în Naționala României discută, printre altele, despre șansele de calificare ale "tricolorilor" la CM 2018, despre selecționerul Christoph Daum și fotbalul german.

Pe 1 aprilie 2009, Max Nicu debuta în Naționala României într-un meci cu Austria, din preliminariile CM 2010, pierdut de ”tricolori” cu 1-2/ Foto: ProSport

Pe 1 aprilie 2009, Maximilian Nicu devenea primul străin naturalizat în Naționala României. "Tricolorii" jucau în deplasare cu selecționata Austriei, într-o partidă din calificările pentru Mondialul sud-african. Deși România începuse bine, cu un gol senzațional al lui Cristi Tănase, care l-a lobat de la 35 metri pe portarul Gspurning, austriecii au întors scorul până la finalul primei reprize prin dubla lui Hoffer. Scorul avea să rămână neschimbat până la finalul meciului, iar echipa antrenată la acea vreme de Victor Pițurcă își micșora semnificativ șansele de calificare la turneul final din 2010.

Pentru Max Nicu a reprezentat, însă, debutul în Naționala țării părinților săi. A intrat pe teren în minutul 84, în locul lui Bănel Nicoliță, și de atunci a mai îmbrăcat "tricolorul" de încă două ori, pe 12 august 2009, într-un amical cu Ungaria la Budapesta (1-0), respectiv 5 septembrie 2009, într-un egal cu Franța pe Stade de Franțe (1-1), din preliminariile Cupei Mondiale.

La nivel de club, Max și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Germania, țara unde s-a născut, perioada de la Hertha Berlin rămănând una dintre cele mai plăcute experiențe de acolo. A jucat, însă, și în Liga 1, la "U" Cluj, în primăvara lui 2014. A fost singura echipă din România la care a evoluat, dar și una care i-a rămas la inimă în mod special. Max Nicu joacă de aproape doi ani în liga a patra germană, la Unterhaching, dar comentează și meciuri de fotbal din Europa.

Ce planuri ai în acest moment, Max?

Mai am contract 1 an și jumătate la Spvgg Unterhaching și apoi aș putea ocupa o funcție în club (management). În plus, comentez la o firmă DAZN meciuri de fotbal din Europa, transmise în direct.

De aproape doi ani evoluezi în liga a patra germană. Îți este dor de fotbalul mare?

Da, câteodată. Îmi este dor de atmosferă, dar pe de altă parte sunt bucuros că nu mai am parte de o așa mare presiune.

Ai petrecut un tur de campionat la "U", în 2014, care a fost și singura ta experiență din România. Ce poți să-mi spui despre perioada respectivă ? Cum ai ajuns la Universitatea?

Am ajuns la "U" Cluj datorită prietenului meu Vlad Munteanu. La început am avut îndoieli, dar el mi-a promis că o să-mi placă. Și a avut dreptate. Cu toate problemele pe care antrenorul Mihai Teja le-a avut cu mine, a fost o perioadă foarte frumoasa. Eu aș mai fi rămas, dar Mihai Teja nu m-a m-ai vrut. Apoi a fost problema și situația financiară a clubului.

Echipa a luat-o de la 0, din liga a patra. Cum vezi această situație?

Am foarte multi prieteni pe Facebook și urmăresc mereu evenimentele. Cred că cea mai bună soluție este să se reorganizeze clubul complet. Important e să nu se mai repete greșelile făcute.

Te-ar tenta o revenire dacă ai fi chemat?

Acum 2 ani cu siguranță, dar acum m-am stabilit în München. Dar o să vin în vizită și dacă am să fac un meci de retragere, o să-l fac la Cluj.

Ai fost contactat și de alte echipe din România de-a lungul timpului?

Nu, nu am avut contact cu niciun club.

Ai jucat doi ani la Hertha Berlin, cu care ai ajuns la un moment dat până în 16-imile Europa League, unde ați fost eliminați de Benfica. Cum a fost această experiență pentru tine?

A fost o experiență fantastică. Îmi amintesc de meciurile făcute și cred că spre final noi am avut o bară. Dar în deplasare nu am avut nicio șansă. Atunci juca la Benfica (Angel - n. red.) di Maria și s-a văzut clasa echipei.

După Hertha, ai plecat la Freiburg, continuând astfel să evoluezi în Bundesliga după retrogradarea Herthei.

Da, am vrut să joc mai departe în Bundesliga și în primul an a fost o decizie bună.

Ai evoluat și în Cipru, la Aris Limassol. Cum ți s-a părut nivelul campionatului de acolo?

Să joc fotbal în Cipru a fost cea mai mare greșeală a mea. Nivelul în liga a doua este foarte slab. Cu echipa mea de acum i-am bate pe toți din liga a doua. În afară de asta, condițiile de acolo au fost catastrofale.

În 2009 ai prins trei selecții la Națională, după primirea cetățeniei române. Ce au însemnat acele momente pentru tine?

Sunt mândru și apreciez acest lucru. Sunt primul jucător străin din istoria fotbalului românesc care a primit cetățenia română, ca să poată evolua în Națională. Meciurile au fost o experiență frumoasă, în special cel cu Franta, în Paris.

De ce crezi că nu ți s-au mai acordat și alte șanse de a fi convocat?

O întrebare bună, cred că am greșit că nu m-am luptat sau nu mă potriveam în concept. Cred că înțelegi ce vreau sa spun...

Într-un alt interviu spuneai că dacă ar fi să alegi să joci pentru România sau Germania, ai alege tot România. Ai rămas la aceeași părere?

Da, aș face la fel. Pentru mine nu banii sau reputația au fost importante. Am vrut să le fac părinților mei această bucurie pentru sacrificiul făcut pentru mine.

Ce șanse le dai "tricolorilor" în actuala campanie de calificare ? Te așteptai să fie pregătită la un moment dat de un tehnician din țara unde ai crescut?

Mai au șanse să se califice. Totul este posibil. Cu Christoph Daum ca antrenor, echipa României are posibilitatea de a se confrunta cu mentalitatea germană, și mai devreme sau mai târziu, rezultatele se vor vedea.

Cât crezi că vei mai juca?

Am să mai joc un an și jumătate și apoi cred că mă voi retrage.

Te-ar tenta o carieră de antrenor?

Deocamdată, nu. Mă interesează mai mult managementul în club.

Ai lua în calcul să te stabilești în România pe viitor?

Cred că nu. Viitorul meu este în Germania, dar nu se știe niciodată...

Cum îți petreci timpul liber?

Diferit. Acum nu prea mai am timp, căci lucrez la niște proiecte, dar când am timp ies cu prietenii la masă, la cinema sau mă joc pe Playstation.

Ce le transmiți fanilor de la Cluj?

Sa ramână pasionați, așa cum sunt. "U" Cluj se va ridica din nou și vor redeveni cea mai frumoasă galerie din liga intâi.

Maximilian Nicu s-a născut pe 25 noiembrie 1982, la Prien am Chiemsee, din regiunea germană Bavaria. A debutat în fotbalul profesionit în 2002, la SpVgg Unterhaching, echipă la care a revenit în 2015. De-a lungul carierei, mijlocașul ajuns acum la 34 ani a mai evoluat la FC Rot-Weiß Erfurt (2004), SV Wehen Wiesbaden (2005-06, 2007-08), SV Wacker Burghausen (2006-07), Hertha Berlin (2008-10), Freiburg (2010-12), 1860 Munchen (2012-13), Universitatea Cluj (2014), Aris Limassol (2014-15) și SV Elversberg (2015).

8 meciuri și 2 goluri a bifat Max Nicu pentru ”U” Cluj în Liga 1

3 selecții în Naționala României a strâns mijlocașul de 34 ani