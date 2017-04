Sport

EXCLUSIV INTERVIU Olimpiu Moruțan: ”Niciodată nu aș spune nu unei reveniri la ”U”

de Robert Popa, 10 aprilie 2017, 14:30

La aproape 18 ani, Olimpiu Moruțan este unul dintre cei mai promițători tineri din Liga 1. Visează să ajungă la un club de top din Europa, dar nu ar spune nu unei reveniri la echipa care l-a propulsat în fotbalul mare.

Olimpiu Moruțan a debutat la prima echipă a Universității în sezonul 2015-16/ Foto: Arman Noemi

Tânărul fotbalist clujean joacă la FC Botoșani din vara anului trecut/ Foto: Olimpiu Moruțan/facebook.com

Moruțan (stânga) a intrat recent în vizorul unor cluburi de top precum Atalanta sau PSV Eindhoven/ Foto: Olimpiu Moruțan/facebook.com





Olimpiu Moruțan joacă la FC Botoșani din vara anului trecut. Are 11 apariții pentru moldoveni și este marea speranță a trupei antrenate de Leo Grozavu. Evoluțiile sale de până acum au atras atenția unor cluburi de top din Europa precum Atalanta, din Serie A, dar și PSV Eindhoven, campioana en-titre a Olandei. A fost dorit și de Steaua, dar mutarea nu s-a materializat. Îi place foarte mult stilul de joc al lui Messi, cu toate că nu îl consideră idolul său.

Moruțan este clujean get-bedget, format de unul dintre cele mai iubite cluburi din România, Universitatea Cluj. Anii în care a îmbrăcat tricoul "alb-negru" nu îi va uita niciodată, sezonul 2015-16 reprezentând momentul în care Moruțan și-a făcut debutul la echipa de seniori a "studenților". Pe 25 aprilie va împlini 18 ani și visează să ajungă la o formație puternică de pe "Bătrânul continent". Cu toate astea, mijlocașul ardelean nu ar spune niciodată nu unei reveniri la echipa care i-a oferit atâtea bucurii: Universitatea Cluj.

La ce vârstă ai început fotbalul și cine te-a îndrumat să-l practici?

Am început fotbalul la vârsta de 9 ani. Nu m-a îndrumat nimeni spre el. Îmi plăcea foarte mult de mic, m-am născut cu fotbalul in sânge. Vreau să le mulțumesc părinților că m-au susținut și în special mătușei și unchiului meu Cami și Nelu!

Cum au fost anii în care ai evoluat la echipa de tineret a Universității dar și sezonul în care ai debutat la echipa mare?

Anii petrecuți la Universitatea Cluj nu am să-i uit niciodată. Acolo e casa mea, acolo am crescut. Sezonul acela (2015-16, n. red.) a fost ceva nou pentru mine. Am fost primit bine de colegi, care m-au ajutat și mi-au dat încredere. A fost o șansă care mi s-a oferit și mă bucur că am profitat de ea.

Cum vezi situația actuală a echipei, care a luat-o de la 0, mizând pe mulți tineri talentați + cei patru veterani (Goga, Păcurar, Giurgiu, Abrudan)?

Eu cred că e un lucru bun ce se întâmpla acum acolo, de multe ori trebuie să o iei de la 0 pentru a avea rezultate în timp. Pe asta trebuie sa se bazeze toate echipele în mod normal, pe juniorii care vin din urmă, să li se ofere șanse pentru că doar așa va crește fotbalul în România.

Am aflat că ai fost prezent la amicalul Universității cu Avântul Bârsana, de luna trecută. Ai mai urmărit și alte meciuri ale echipei din acest sezon?

Da, așa e. Am fost prezent la meciul cu Avântul Barsana, am avut câteva zile libere și am vrut să-mi amintesc de clipele frumoase petrecute la Cluj, iar când am ocazia să văd și alte meciuri o fac cu plăcere.

Cum e atmosfera la FC Botoșani și ce obiective ai acolo?

Atmosfera e una bună, suntem un grup unit, m-am acomodat foarte bine, mă simt acasă. Ca obiectiv am să joc meci de meci și să o fac cât mai bine, iar acum, având in vedere poziția din clasament, să termin cât mai sus.

Ești coleg cu Bogdan Ungurușan, Laurențiu Buș și Nicolae Mușat, fotbaliști cu trecut "alb-negru". Cum te înțelegi cu ei?

Sunt niște jucători cu experiență și mă bucur că am ocazia să joc împreuna cu ei. Mă ajută și îmi dau sfaturi ori de câte ori am nevoie.

La ce echipă din străinătate visezi să ajungi?

Deja ne gândim prea departe, in primul rând vreau sa fiu sănătos, să joc cât mai bine aici la Botoșani iar când va veni ziua să plec, sper să o fac la o echipă de tot din Europa.

Citeam prin ziare că ești dorit de Steaua. Dacă va veni o ofertă bună pentru tine și pentru club de la ei, ai accepta să mergi acolo?

Sincer, nu știu ce să zic. O să văd la vară. Dar eu vreau să mai rămân 6 luni ca să joc aici și după aceea o să mă gândesc la un eventual transfer.

Ce jucător te-a inspirat cel mai mult până acum?

Nu cred că este un jucător care m-a inspirat să zic așa, dar îmi place foarte mult Messi.

Cum îți petreci timpul liber?



Timpul liber îl petrec de obicei cu colegii și cu prietenii, pe PlayStation și merg des la cinema.

Care e filmul tău preferat?

Nu știu dacă am un film preferat, dar îmi plac comediile.

Ce fel de muzică asculți?

În general muzica bună, orice gen.

Cine va câștiga Champions League?

Eu sper să o facă Barcelona.

Iei în calcul o revenire la "U" în viitor?

Niciodată nu știi ce îți rezervă viitorul, dar niciodată nu aș spune nu la o revenire.

Ce le transmiți fanilor de la Cluj?

Le transmit să susțină echipa și la bine și la rău, pentru că atunci când ești pe teren, suporterii te împing de la spate.

Olimpiu Moruțan este născut pe 25 aprilie 1999, în Cluj-Napoca, și evoluează pe postul de mijlocaș. Și-a început cariera la Universitatea Cluj, în sezonul 2015-16 debutând la prima echipă a "Șepcilor roșii". Tânăr fotbalist clujean este cotat la aproximativ 200.000 euro, conform transfermarkt.com.