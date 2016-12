Sport

INTERVIU. "Papi": "Toate adversarele și-au depășit condiția când au jucat cu noi"

de Robert Popa, 28 decembrie 2016, 12:30

Antrenorul de 47 ani a avut un parcurs senzațional cu "Șepcile roșii" în prima parte a sezonului, dar recunoaște că toate adversarele și-au depășit condiția în meciurile cu "U" Cluj.





Foto: Valentin Todea/sport-focus.ro

"Studenții" au luat-o de la zero în această vară, pornind cu un un obiectiv extrem de ambițios: revenirea pe prima scenă fotbalistică din România până în 2019, an în care "studenții" vor celebra 100 ani de la înființarea Universității Cluj. Alături de veteranii Dorin Goga (32 ani), Octavian Abrudan (32 ani), Gabriel Giurgiu (34 ani) și Alex Păcurar (34 ani) și tineri de perspectivă precum Brian Lemac (21 ani) sau Iuliu Hațiegan (21 ani), "alb-negrii" au strâns 40 puncte în turul Ligii a IV-a, din care 13 victorii și un singur rezultat de egalitate. Elevii lui Marius Popescu nu au stat rău nici la golaveraj, marcând nu mai puțin de 82 goluri și primind doar 5.

Ați încheiat turul pe primul loc, neînvinși și cu cel mai bun atac din campionat. Ce așteptări aveți de la Noul An ?

"În primul rând, ne dorim să ne dezvoltăm. Să continuăm la fel de bine pe plan sportiv și să înscriem la fel de multe goluri", a declarat antrenorul Universității, Marius Popescu, pentru ZIUA de CLUJ.

Care dintre adversare vi s-au părut mai periculoase ?

"Din punctul meu de vedere, fiecare echipă corespunde poziției unde se clasează în acest moment. Toate adversarele și-au depășit condiția când au jucat cu noi și asta nu poate decât să ne motiveze", a spus acesta.

”ORICE JUCĂTOR DE VALOARE E BINEVENIT LA ”U” CLUJ”

Pe ce posturi credeți că aveți nevoie de întăriri ?

"Nu am preferințe pentru un anumit post, ne trebuie jucători de valoare care să-i îndemne pe tinerii noștri să progreseze. Cei patru veterani din echipă, Goga, Giurgiu, Păcurar și Abrudan au contribuit mult în acest sens și sunt un exemplu pentru întreaga formație. De aceea, orice astfel de jucător este binevenit", a afirmat "Papi".

Veți începe returul mai târziu, având în vedere că în prima etapă veți sta. E un avantaj pentru "U" Cluj ?

"Da și nu. Numai atunci ne vom putea da seama. Avem o săptămână de antrenament în plus și e de datoria noastră să fim pregătiți la momentul respectiv", a declarat antrenorul "studenților".

Ce tehnician v-a inspirat cel mai mult de când ați început antrenoratul ?

"Nu aș vrea să dau nume, dar am avut multe de învățat de la fiecare antrenor cu care am lucrat. Fiecare tehnician are un stil propriu și nu poți spune că există asemănări între 2 sau mai mulți antrenori. Dar această meserie are un scop binedefinit, acela de a reduce riscurile".

”DACĂ CÂȘTIGĂM 4-5 JUCĂTORI DUPĂ ACEASTĂ CAMPANIE, SELECȚIONERUL ȘI-A ATINS SCOPUL”

Naționala va reveni la Cluj în martie, pentru un meci cu Danemarca. Cum vedeți acest joc ?

"E foarte important să îmbunătățim calitatea gazonului. Trebuie să dezvoltăm cultura la care am ajuns să suferim atât de mult, aceea pentru fotbal, și să creștem suportul pentru echipa națională. În acest moment, șansele cele mai plauzibile sunt pentru locul secund. Dacă câștigăm vreo 4-5 jucători după această campanie, putem spune că selecționerul și-a atins scopul".

Ce mesaj aveți pentru suporteri ?

"Le mulțumesc că sunt alături de noi. Îi felicit pentru îmbrățișarea ideii de socios, la momentul actual fiind înscriși peste 600 membri. Le urez Sărbători Fericite și să fie așa cum au fost dintotdeauna", a mai spus "Papi".

Marius Popescu (47 ani) şi-a început cariera de antrenor în anul 2011, pe banca celor de la FC Botoşani. Actualul tehnician al "studenților" a mai pregătit Universitatea Cluj de trei ori: în 2012, 2013 și 2015.