EXCLUSIV INTERVIU. Rareș Takacs: "U" Cluj are potențial să revină sus și de aceea m-am întors aici"

de Robert Popa, 07 februarie 2017, 12:35

Fundașul de 25 ani rememorează perioada în care a evoluat în Liga 1 cu "Șepcile roșii" și dezvăluie motivele care l-au determinat să revină la echipa sa de suflet.

Rareș Takacs a strâns 19 meciuri în Liga 1 pentru ”U” Cluj, în sezoanele 2012-13 și 2013-14/ Foto: Cristian Cosma/ FC Universitatea Cluj.ro

Debutul lui Rareș Takacs (25 ani) în fotbalul mare se leagă de Universitatea Cluj. Se întâmpla pe 29 mai 2013, în derby-ul cu rivala CFR. Din acel moment, tânărul jucător a avut prezențe constante în lotul "studenților" și a avut șansa de a fi coechipier cu Tavi Abrudan, un nume important din istoria recentă a lui "U". În 2015 a părăsit Clujul, mergând la Olimpia Satu Mare. Dar după mai puțin de două sezoane, dorul de casă și-a spus cuvântul. La începutul acestui an, a fost căutat de "alb-negri" pentru a pune umărul la revenirea în Liga 1, iar el a răspuns prezent.

- Reporter: Cum te simți după revenirea la echipa ta de suflet ?

- Rareș Takacs: Mă simt foarte bine. A fost dorința mea să revin aici, deși am avut oferte de la echipe din liga a doua și a treia. Am încredere în noua conducere și sunt convins că vor duce Universitatea acolo unde îi este locul.

- Ce poți să-mi spui despre perioada petrecută la Olimpia Satu Mare ?

- Am avut vreo 7-8 luni în care jucam meci de meci, și o făceam destul de bine. Începusem să-mi intru în formă, dar la un moment dat s-a schimbat conducerea, antrenorii, n-am mai avut la fel de multe șanse și am prins echipa din ce în ce mai puțin. Am avut în încredere în oameni care m-au mințit și am refuzat o ofertă din Liga 1, de la Gaz Metan Mediaș, pentru a rămâne acolo. Din această cauză am hotărât să și renunț la contractul cu echipa din Satu Mare.

- Ai avut două experiențe la CS Ștefănești, respectiv CSM Metalul Reșița, echipe la care ai fost împrumutat de "U" Cluj.

- Au fost două perioade bune pentru mine, aveam 18-19 ani. Am jucat titular peste tot unde am fost și asta mi-a prins bine când am revenit la "U". Am evoluat în Liga 1 și m-am descurcat foarte bine.

- Ai avut șansa de a evolua cu Universitatea de a evolua în prima ligă. Îți dă încredere acest lucru pentru atingerea obiectivului pe care îl aveți până în 2019 ?

- Normal, pentru că știu ce înseamnă fotbalul de performanță și cunosc condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a reveni în prima ligă. "U" Cluj are potențial ca să realizeze acest lucru și de aceea am hotărât să mă întorc aici.

- Cum te înțelegi cu cei patru veterani din echipă: Păcurar, Goga, Giurgiu și Abrudan ?

- Cu Abrudan am fost coleg și când am jucat în Liga 1, iar pe Păcurar l-am prins în cantonamente. Pe Giurgiu l-am mai întâlnit din postura de adversar, cu Goga, însă, m-am intersectat mai puțin.

- Cum crezi că va fi returul ?

- În liga a patra, majoritatea echipelor sunt neprofesioniste. Noi, în schimb, ne pregătim de două ori pe zi, suntem într-un cadru de ligă superioră. Ținând cont de aceste aspecte, n-ar trebui să întâmpinăm mari probleme. Avem jucători experimentați, tineri de perspectivă și sunt sigur că vom fi pe primul loc și la final, și vom câștiga barajul de promovare în liga a treia.

- Ce jucător te-a inspirat cel mai mult de-a lungul carierei ?

- Mi-au plăcut mai mulți, dar în momentul de față nu pot să dau un exemplu mai elocvent, nu mă pot gândi la un anumit jucător.

- Ce le transmiți fanilor ?

- Suporterii Universității sunt extraordinari, mereu sunt alături de echipă și asta nu poate decât să mă motiveze. Pentru ei voi da mereu totul pe teren, la fel și colegii mei, și sper ca la final să îi facem și noi fericiți.

Rareș Takacs și-a început cariera în orașul natal, la Arieșul Turda. În 2007, a făcut pasul către celebra școală Ardealul Cluj, iar trei ani mai târziu a ajuns la Universitatea. A strâns 19 meciuri pentru "studenți" în Liga 1, în sezoanele 2012-13 și 2013-14, timp în care a reușit două "assist-uri". Ultima dată a evoluat pentru Olimpia Satu Mare, în liga a doua, iar în această iarnă a revenit la ”U”.