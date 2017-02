Sport

EXCLUSIV INTERVIU. Vali Lemnaru. Ce spune despre o revenire la "U" Cluj

de Robert Popa, 13 februarie 2017, 14:05

Fostul golgheter al "Șepcilor roșii" este liber de contract în acest moment, dar nu exclude o întoarcere la Universitatea Cluj.

Vali Lemnaru a strâns 32 goluri și 84 apariții pentru ”U” Cluj/ Foto: Mihai Medan/ arhivă ZIUA de CLUJ

Valentin Lemnaru (32 ani) este unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria recentă a "studenților". A strâns peste 80 apariții în tricoul lui "U", a marcat 32 goluri, iar în stagiunea 2013-14 a ieșit pe locul 2 în clasamentul golgheterilor din liga 1, cu 13 reușite. A venit prima dată la Cluj în 2009, dar s-a întors de alte două ori la echipa de care s-a atașat cel mai mult. Fanii îl sună mereu pentru a ști că totul e în regulă cu cel care le-a adus atâtea bucurii și și-ar dori să-l vadă din nouă în culorile care reprezintă Universitatea Cluj: alb și negru.

Vali, ce planuri ai în acest moment ?

Momentan, sunt liber de contract și aștept să-mi găsesc o echipă, cu toate că e foarte greu în această perioadă. Majoritatea echipelor din liga a doua și-au definitivat loturile, iar în liga 1 e mai dificil să prind ceva. Acum sunt acasă (la Cluj - n. red.), mă pregătesc singur și aștept să văd ce va urma.

Ultima oară ai evoluat la Clinceni. Ce poți să-mi spui despre această experiență ?

Obiectivul echipei era să promoveze în liga 1, dar neavând rezultate foarte bune, clubul ne-a propus în iarnă înjumătățirea salariilor. Nu am fost de acord și am hotărât să mă despart de ei pe cale amiabilă. Am jucat câteva meciuri, mă așteptam să avem un parcurs mult mai bun, dar din păcate așa a fost să fie.

Ai jucat în trecut la echipa secundă a lui Dinamo și ai făcut-o destul de bine. De ce nu ți s-au acordat mai multe șanse și la formația de seniori ?

A trecut foarte mult timp. Dinamo avea pe atunci jucători ca Dănciulescu sau Niculescu și era foarte greu ca să-ți faci loc. Am prins foarte multe meciuri ca rezervă, dar nu am reușit să joc decât într-un singur meci oficial. A fost o perioadă frumoasă și acolo.

Ai venit de trei ori la Universitatea Cluj. Ce a însemnat această perioadă pentru tine ?

Încă din sezonul 2008-09, când am venit aici, mi-am dorit să mă stabilesc la Cluj, ceea ce se întâmplă și în momentul de față. M-am bucurat de fiecare dată când am revenit la "U" și cred că am avut rezultate bune de fiecare dată când am evoluat. Sper ca odată cu acest nou început să ajungă din nou în liga 1, pentru că ar fi păcat ca acest club să nu redevină o formație de prima ligă. Cred că oricine a trecut pe la "U" Cluj și s-a atașat cumva de echipă își dorește același lucru.

"U" Cluj are un obiectiv și mai ambițios, pe lângă promovarea în Liga 1 până în 2019, și anume ca echipa să participe în cupele europene din 2020 sau 2021.

Ar fi extraordinar, dar totul trebuie luat pas cu pas și în fiecare an echipa să promoveze. După ce va ajunge în Liga 1, se poate discuta și despre acest obiectiv.

Ai ieșit pe locul 2 în clasamentul golgheterilor, în sezonul 2013-14, cu 13 reușite. Cum ai trăit această performanță ?

În primul rând, a fost o perioadă bună pentru echipă. Am reușit să ne salvăm de la retrogradare, cu toate că nu ne dădea nimeni șanse în acel moment. Pe plan personal a fost ok, dar m-am bucurat că echipa s-a salvat de la retrogradare. Titlul de golgheter nu era neapărat un obiectiv pentru mine.

În vara lui 2014 ai ajuns la Steaua, unde ai prins un singur joc, cu Aktobe, în preliminariile Champions League. În acea partidă te-ai accidentat și apoi nu ai mai jucat în niciun meci. De ce s-a renunțat atât de ușor la tine ?

A fost o situație mai complicată, pentru că eu de la început nu am vrut să plec de la Universitatea. Multă lume poate nu știe, dar am avut o discuție cu domnul Walter, dânsul mi-a spus că echipa are nevoie de bani și l-ar fi ajutat foarte mult suma pe care o dădea Steaua pe mine. Nu eram cu gândul la Steaua în acel moment și din acest motiv a venit și accidentarea respectivă, care m-a tras foarte mult în jos. Am stat vreo 3-4 luni pe tușă. Așa a fost să fie. Am mers la Steaua mai mult pentru domnul Walter, ca să ajut clubul. Eu nu am avut nimic de câștigat plecând acolo.

Ai avut o scurtă experiență și pe la Petrolul, în sezonul 2015-16.

Ultimii doi ani și jumătate și în special, ultimele perioade de la "U" Cluj și Petrolul, au fost foarte grele pentru mine. Am pierdut foarte mulți bani, la Petrolul nu mi-am luat salariul jumătate de an, am jucat degeaba. Cam așa e în România în acest moment, pentru că sunt foarte puține echipe care te plătesc la timp.

Ce poți să-mi spui despre perioada în care ai evoluat în Bahrain, la East Riffa ?

A fost destul de bine la început, dar au existat ceva probleme cu impresarii care m-au adus și conducătorii clubului, iar după două luni am fost nevoit să mă întorc acasă. Au fost mai multe scandaluri. Am găsit condiții foarte bune acolo și aș fi putut totuși să continui liniștit, dar nu a depins numai de mine.

Ai lua în calcul o revenire la Universitatea ?

Ca să fiu sincer, m-am întâlnit cu domnul Sabău la Cluj Arena din întâmplare. Am discutat cu dânsul, i-am spus că sunt liber de contract, că sunt acasă și mi-aș dori să rămân. Mi-a spus că trebuie să discute cu staff-ul tehnic, că voi fi sunat, dar am vorbit cu el acum două săptămâni și nu am primit niciun telefon. Nu știu dacă se vrea să vin înapoi, mă gândesc că dacă eram dorit m-ar fi sunat. Mai primesc telefoane de la suporteri, mă tot întreabă și ei ce se întâmplă, dar nu știu ce să le spun. Îmi doresc din suflet să-mi găsesc o echipă, pentru că mai pot juca. Nu vreau deocamdată să renunț, dar în cazul în care chiar nu voi găsi, mă voi lăsa. Nu poți să te bazezi doar pe fotbal, ai nevoie să te întreții, de bani, și nu poți să stai doar acasă.

Te-ar tenta o carieră de antrenor în viitor ?

Sincer, nu știu ce să spun. Poate mi-ar plăcea să antrenez o grupă de copii. Dar sunt mulți tehnicieni tineri care nu își găsesc echipe. E foarte greu și în această meserie.

Din câte am văzut, îți petreci timpul liber jucând și baschet.

Mai merg sâmbăta la o mișcare și chiar îmi face plăcere, pentru că nu am mai fost obișnuit să stau o perioadă atât de lungă. Aveam foarte multe cantonamente și meciuri în trecut, iar acum încerc să-mi ocup timpul cum pot. Baschetul e și un hobby pentru mine.

Ce mesaj ai pentru fanii lui "U" ?

Mă bucur că merg în continuare la meciuri, chiar dacă echipa este în liga a patra. Am văzut și în cele 2-3 deplasări că fanii au fost în număr mare, iar pe Cluj Arena vin în continuare. Nu cred că trebuie să le transmit nimic, pentru că și ei își doresc ca echipa să ajungă din nou în Liga 1 și o vor susține necondiționat.

....................................................

Vali Lemnaru a evoluat în trei rânduri pentru ”U” Cluj, între 2009 și 2010, 2013-14 și 2014-15, bifând 84 meciuri și 32 goluri în tricoul ”Șepcilor roșii”. De-a lungul carierei, Lemnaru a mai trecut pe la Poli Timișoara (2001-05), Dunărea Călărași (2005-06), Dinamo București (2006-09), Dinamo 2 (2006-09), Astra Ploiești (2009), Pandurii Târgu Jiu (2011-13), Steaua (2014), Petrolul (2015-16), East Riffa (2016) și Academica Clinceni (2016-17).

Palmares: Liga 1 cu Dinamo (2006-07), Vicecampion al României cu Pandurii Târgu Jiu (2012-13), locul 2 în clasamentul golgheterilor ligii 1, cu 13 reușite (2013-14)