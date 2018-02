Sport

Ioniţă: Am făcut un meci bun ca echipă; meciul cu FCSB nu va fi o finală, ci partidele din play-off

de mediafax, 06 februarie 2018, 08:48

Mijlocaşul Alexandru Ioniţă s-a declarat mulţumit că a debutat cu victorie la CFR Cluj, 2-0 contra Concordiei Chiajna, şi s-a referit apoi la meciul cu FCSB, programat în etapa următoare, pe care nu-l consideră a fi decisiv.

"Mă bucur foarte mult că am reuşit să câştigăm. Mister trebuie să decidă dacă e mulţumit de prestaţia mea, consider că am făcut un meci bun ca echipă şi e important că am reuşit să câştigăm. Meciurile din play-off vor fi finale, nu meciul acesta cu FCSB", a spus Alex Ioniţă, la Digi Sport.

Mijlocaşul în vârstă de 23 de ani, campion cu Astra în 2016, crede că poate câştiga titlul în Liga 1 şi cu noua sa echipă: "Eu sunt încrezător, avem un grup foarte bun şi trebuie să ne păstrăm primul loc până la final. Am găsit un grup foarte bun aici şi împreună cred că putem face lucruri foarte mari".

La primul său meci pentru CFR Cluj, Alexandru Ioniţă a fost titular şi a evoluat până în minutul 90+1, când i-a lăsat locul unui alt debutant, Valentin Costache.