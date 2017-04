Sport

Iuliu Mureșan: ”Am fost peste Steaua, doar golul ne-a lipsit”

de Robert Popa, 19 aprilie 2017, 14:15

Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a declarat că ”feroviarii” au fost peste FCSB în derby-ul din Gruia, terminat 0-0.

Foto: arhivă ZIUA de CLUJ

Oficialul "feroviarilor" a subliniat totodată că FCSB este cea mai bună echipă din campionat. Mureșan nu își face griji nici asupra recordului negativ al CFR-ului, care nu a mai reușit să înscrie de trei etape. La meciul de luni au asistat aproape 15.000 spectatori.

"Am jucat cu o echipă foarte bună. Ne așteptam la un meci greu. Am fost peste Steaua, doar golul ne-a lipsit, un atacant care s-o bage în poartă. A fost un meci de nivel, de implicare. E greu să bați Steaua, au cea mai bună echipă din campionat. Nu mă îngrijorează (că n-am înscris de trei etape - n. red.). Mă bucur că au venit 15.000 oameni la meciul de luni și pentru asta le mulțumesc", a spus Iuliu Mureșan pentru ZIUA de CLUJ.

CFR Cluj ocupă locul 4 în zona de play-off, cu 30 puncte. Ardelenii sunt la 7 puncte în spatele liderului FCSB (37 puncte), cu șanse foarte mici de a mai lua titlul. Președintele formației din Gruia nu se mai gândește însă nici la clasarea pe podium.

"Mă gândesc la meciul cu Astra, care va fi tot greu. I-am mai bătut de trei ori în campionat fiindcă am fost mai buni", a explicat Mureșan.

Astra Giurgiu - CFR Cluj se joacă sâmbătă, 22 aprilie, de la ora 19:00, în cadrul etapei a 7-a din play-off. După duelul cu echipa lui Marius Șumudică, "feroviarii" vor mai juca în acest sezon cu CS Universitatea Craiova (acasă), Dinamo (deplasare) și FC Viitorul (deplasare).