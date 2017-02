Sport

Iuliu Mureșan: "Vrem să completăm victoria de la Iași cu încă una în fața Viitorului"

de Robert Popa, 28 februarie 2017, 14:15

Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, își dorește ca "feroviarii" să termine sezonul regulat cu încă o victorie, rezultat care le-ar asigura prezența în play-off în proporție de 100%.

Iuliu Mureșan/ Foto: Robert Popa

Trupa lui Vasile Miriuță cu 2-1 pe terenul ieșenilor, luni, în penultima etapă din sezonul regulat. Ionuț Larie a deschis scorul în prima repriză (18), dintr-o lovitură liberă de la 20 metri. Andrei Cristea a egalat în primul minut de prelungire (91), după o lovitură liberă bătută de la aceeași distanță din care marcase și Larie. Cu toate astea, Andrei Peteleu a adus a treia victorie consecutivă din campionat a CFR-ului, cu un gol din unghi (92).

"Meciul de la Iași ni l-am făcut singuri greu, pentru că am avut multe ocazii, iar golul egalizator l-am primit după o greșeală a unui fundaș de-al nostru. Noroc că a venit acea fază frumoasă creată de Gomelt și finalizată de Peteleu. A fost un meci de un dramatism nemaiîntâlnit. Acum mai trebuie să obținem o victorie cu Viitorul, pentru a fi 100% siguri de prezența în play-off. Am emoții, ca la orice meci, Viitorul e o echipă redutabilă și are un antrenor foarte bun. Trebuie să completăm victoria de la Iași cu încă una în meciul de duminică, ar fi a patra la rând din ultimele 5 meciuri", a declarat oficialul echipei din Gruia, Iuliu Mureșan, pentru ZIUA de CLUJ.

CFR Cluj ocupă locul 3 înaintea ultimei etape din sezonul regulat, cu 40 puncte. Viitorul este lider, cu 51 puncte. Echipa lui Vasile Miriuță a avut un parcurs senzațional în ultimele trei runde, ardelenii trecând de Gaz Metan Mediaș (2-1), ASA Târgu Mureș (2-0) și CSM Poli Iași (2-1). Cu trei puncte în fața elevilor lui Hagi, ”feroviarii” vor termina pe loc de play-off indiferent de rezultatele celorlalte contracandidate.

CFR Cluj - Viitorul Constanța se joacă duminică, 5 martie 2017, de la ora 18:00, pe arena din Gruia.