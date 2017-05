Sport

Lecția lui Daum pentru studenții din Cluj: ”Succesul unei echipe începe cu fiecare persoană”

de Robert Popa, 04 mai 2017, 22:45

Selecționerul reprezentativei de fotbal a României, Christoph Daum, a vorbit, joi, cu studenții de la Facultatea de Jurnalism din Cluj, despre principiile sportului și ce pot învăța afacerile și societatea din el.

Foto: Robert Popa

"Voi sunteţi viitorul României, atâta timp cât credem în voi. Sportul este oglinda societăţii şi nu poţi ingnora valorile umane în sport, business sau societate. De când am început cariera mi s-a spus că doar victoria este importantă şi nu contau pierderile. Am obţinut însă performanţe pentru că am avut respect faţă de potenţial uman. Sportul nu poate fi redus la cel de performanţă. E o forţă a integrării şi identificării. Diferenţele rasiale sau de credinţă nu contează. Contează cum poţi transmite mingea şi nu ce naţionalitate ai. Succesul unei echipe începe cu fiecare persoană. O singură persoană poată să aducă victoria. Feed-back-ul este micul dejun al performanţei. Dacă vrei să fii respectat, trebuie să oferi respect", le-a transmis Daum studenților clujeni.

”Niciodată nu ne pierdem speranța”

Întrebat ce șanse mai are Naționala ca să ajungă la Mondialul din 2018, găzduit de Rusia, Christoph Daum a subliniat că ele sunt mici, dar că elevii săi nu-și vor pierde niciodată speranța. România ocupă locul 4 în Grupa E, cu 6 puncte după 5 meciuri. Următorul joc este programat pe 10 iunie, în deplasare, contra Poloniei.

"Niciodată nu ne pierdem speranţa. Dacă aş fi doar realist aş spune că şansele sunt mici, dacă aş fi doar optimist aş spune că vom câştiga toate meciurile. Avem şanse, am lucrat la un nou concept tactic cu Danemarca, 60 de minute am făcut-o bine. Avem jucători care joacă foarte puţine meciuri, cum sunt Chiricheş sau Pantilimon. Trebuie să facem din aceşti jucători o formulă care să evolueze bine", a spus antrenorul german.

”Gândirea strategică se referă la viitor, dar începe astăzi”

Selecționerul României a lăudat proiectul Academiei lui Gică Hagi, afirmând că acesta trebuie urmat de cât mai multe cluburi.

"O gândire strategică înseamnă 5-6 ani. Dacă aş fi în locul altor cluburi aş spune ce a făcut Hagi merge, haide să facem şi noi. Respect foarte mult ce a făcut el acolo. Dacă am avea mai multe astfel de academii, ar fi foarte bine pentru fotbalul românesc. Echipele de juniori au pierdut cu Azerbaijan, nu cu Anglia sau Germania, cu Azerbaijan! Am pierdut cu Liechtenstein! Ştiaţi că în Liechtenstein se joacă fotbal? Am pierdut cu ei! 60 la sută din jucătorii din campionatul nostru sunt străini. Eu am semne de întrebare că din aceştia va ajunge unul mare jucător sau va fi vândut pe bani mulţi. Istoria fotbalului românesc a însemnat jucători produşi şi vânduţi. Acum trebuie să găsim soluţii noi. Gândirea strategică se referă la viitor, dar începe astăzi. E ca şi când plantezi un măr. Ai nevoie de 7 ani până să culegi un fruct", a explicat Daum.

”Unii cred că fotbalul e doar un joc. Pentru mine, e viața mea”, a spus selecționerul Naționalei României în încheierea discursului.

În aceeași zi, Daum a vizitat Parcul Sportiv "Iuliu Hațieganu", unde s-a întâlnit cu mai mulți oficiali ai Universității Cluj, printre care managerul sportiv al clubului, Ioan Ovidiu Sabău.