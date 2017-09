Sport

Liviu Călin, fost antrenor al naţionalei de baschet: Este extraordinar ce se întâmplă la Cluj ca eveniment

de Ziua de Cluj, 05 septembrie 2017, 09:12

Liviu Călin, fost antrenor al naţionalei de baschet masculin a României, tehnician care activează la clubul Basketball Lowen Braunschweig de peste 25 de ani, a vorbit într-un interviu acordat News.ro despre grupa C a Eurobasket de la Cluj-Napoca, lăudând evenimentul. El a atras atenţia şi asupra a ceea ce trebuie să înveţe baschetul românesc după ce naţionala joacă în compania unor echipe de calibru de pe continent.

FOTO: Manases Sandor

Liviu Călin (63 de ani) este stabilit în Germania din 1991 şi tot de atunci activează în staful clubului Basketball Lowen Braunschweig la diferite niveluri de vârstă. De mai mulţi ani este antrenor asistent al echipei de seniori, în Bundesliga. Este antrenorul care l-a descoperit pe jucătorul german Dennis Schroder, care evoluează acum în NBA, la Atlanta Hawks.

A antrenat echipele naţionale ale României la nivel de under 20, under 20 şi seniori, între 1983 şi 1991, iar în 2006 a revenit la seniori.

A ajuns la Cluj-Napoca duminică seară, într-o zi în care nu au avut loc meciuri în grupa C, şi a apucat doar să vadă Sala Polivalentă, însă a urmărit confruntările din primele două etape pe Internet, din Germania.

În interviul acordat News.ro vorbeşte despre evenimentul organizat pentru prima dată în România, dar şi impactul pe care ar trebui să-l aibă pentru baschetul din ţara noastră, precum şi despre întreaga competiţie, care derulează grupe în patru ţări.

- Bine aţi venit la Eurobasket, organizat pentru prima dată în România. Ce înseamnă acest eveniment pentru o ţară ca a noastră?

- Este ceva fantastic din toate punctele de vedere. Este extraordinar ce se întâmplă. Merită felicitat Clujul, federaţia, Ghiţă Mureşan şi toţi cei care s-au implicat în organizare. Nu trebuie să fim ciritici, adică să fim dacă e nevoie, dar constructiv, nu să interpretăm totul negativ. Am apucat doar să văd sala aseară când am venit, este diamant, ce mai pot spune? E fantastică. Eu vin aproape anual la Cluj, soţia mea e de aici, iar băiatul nostru vine în vacanţe la bunici tot timpul. Acum însă am venit strict pentru baschet. Cred că trebuie să ne gândim bine cu ce rămânem după acest Eurobasket de la Cluj, cu ce rămâne baschetul românesc, pentru că au trecut 30 de ani de când am participat ultima dată. Găzduirea de acum nu înseamnă că se vor schimba lucruri peste noapte, ci ar trebui să ne ajute să formăm o strategie pe următorii 10 ani şi să vedem ce putem schimba. Pentru că e vorba întâi de generaţiile de jucători, de selecţie. Federaţia îşi face treaba ei pe management, nu poate fi acuzată tot timpul de nereuşite. Sunt mult mai mulţi factori în joc. Cluburile însă ar trebui poate să-şi schimbe mentalitatea. Sigur că e important să-şi atingă obiectivele, să-şi facă strategiile de marketing, dar cred că şi a da echipelor naţionale jucători bine pregătiţi e la fel de important. Federaţia nu poate intra peste cluburi să le dirijeze activităţile, nici nu ar fi normal.

