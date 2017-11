Sport

Lucescu: ”Suporterii au împins România la joc”. Ce observații a mai făcut selecționerul Turciei

de Robert Popa, 10 noiembrie 2017, 01:13

Selecționerul Turciei, Mircea Lucescu (72 ani), a lăudat atmosfera făcută de suporterii care au venit în Gruia. Antrenorul român invocă, în schimbă, mai multe motive pentru înfrângerea suferită în fața României.

"Il Luce" e convins că fanii au avut o contribuție mare la victoria României, scor 2-0, în urma unei duble a lui Gicu Grozav.

"Am văzut o atmosferă extraordinară. Suporterii s-au prezentat foarte bine și au împins echipa la joc, la un angajament total. A avut o parte din merite pentru ritmul la care a jucat echipa României. La primul gol nu știu dacă a fost greșeala lui Selcuk sau a arbitrului.

În repriza a doua am jucat mult mai bine, dar am luat din nou gol. Puteam să marcăm, dar nu am reușit. Consider că rezultatul e just. Scopul meu a fost să văd niște jucători noi, care au debutat azi: pe Attila Turan sau pe Kenan.

Lipsa jucătorilor turci se vede. România a avut 30 de jucători pe listă, noi am avut 21 și am luat tot ce s-a putut lua în momentul de față. România a fost superioară și a profitat că are un grup care a jucat împreună pe toată durata preliminariilor. La noi au fost doar câțiva", a spus selecționerul Turciei, Mircea Lucescu.