Lucian Bute, învins prin KO, în repriza a cincea

de Ziua de Cluj, 25 februarie 2017, 09:50

Boxerul român a fost învins, vineri seara, la Quebec City, de columbianul Eleider Alvarez prin KO în repriza a cincea, într-un meci la categoria semigrea, eliminatoriu pentru titlul mondial WBC. Bute: "Mă simţeam în meci, dar am fost surprins cu o lovitură bună. Viaţa continuă!"

"Nu a fost sa fie...am pierdut KO in a 5a repriza....ma simteam in meci dar am fost surprins cu o lovitura buna de la adversar....il felicit ..Viata continua! Va multumesc ca m-ati incurajat mereu! #HaiRomania", a scris Lucian Bute pe Facebook.

Partida a început cu o tatonare între cei doi combatanţi, iar după primele două reprize situaţia a fost echilibrată. Alvarez a început în forţă repriza a treia şi a lăsat împresia că este mai puternic decât Bute, însă românul a preluat ulterior iniţiativa. În cea de-a patra rundă, Alvarez a fost atenţionat de arbitru pentru o lovitură după ceafă, într-o repriză în care Bute a punctat mai mult decât adversarul său.

Bute, care va împlini 37 de ani pe 28 februarie, a cedat însă în runda a cincea, în urma unui croşeu de dreapta al lui Alvarez. Bute a căzut la podea şi s-a ridicat până la opt, însă a lăsat impresia că nu poate să continue, iar arbitrul a pus capăt înfruntării.

Pentru Lucian Bute a fost a patra înfrângere din carieră, în cele 37 de meciuri disputate la profesionişti - 32 de victorii, dintre care 25 prin knockout, patru înfrângeri şi o remiză.

Eleider Alvarez (32 de ani), care a înregistrat a 11-a victorie prin knockout din carieră, rămâne astfel neînvins în cele 22 de meciuri la profesionişti. Pugilistul columbian va boxa pentru titlul mondial cu Adonis Stevenson, în toamna anului 2017. Canadianul în vârstă de 39 de ani are 28 de victorii, dintre care 23 prin knockout, şi o singură înfrângere în carieră.

Pe 25 noiembrie 2016, Lucian Bute a scăpat de suspendarea pentru dopaj din partea Comisiei de box a Districtului Columbia, SUA. Suspendarea de şase luni pentru consumul de Ostarină (substanţă interzisă) a expirat la 6 noiembrie, iar Bute a fost de acord cu verdictul şi a donat 50.000 de dolari în contul versiunii WBC, pentru lupta împotriva dopajului. Bute a deţinut timp de aproape cinci ani (2007-2012) centura de campion IBF la categoria supermijlocie.Pugilistul Lucian Bute a declarat, sâmbătă, că meciul cu Eleider Alvarez, pierdut prin knockout, a fost unul echilibrat, dar sportivul columbian l-a surprins cu o lovitură în repriza a cincea. Bute a ţinut să îl felicite pe adversarul său, conform Mediafax.

"Vă mulţumesc pentru prezenţă şi pentru susţinere! Meciul a fost strâns, dar el m-a surprins şi vreau să îl felicit!", a declarat Lucian Bute, la finalul confruntării.

