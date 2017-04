Sport

Lupta pentru performanţă a lotului masculin de judo se mută la Cluj

de Ziua de Cluj, 26 aprilie 2017, 12:49

Federaţia Română de Judo a luat decizia de a reînfiinţa lotul masculin de judo, ducându-l la Cluj, alături de adevărata fabrică de făcut campioni pentru judo-ul feminin, condusă de Florin Bercean.

Publicitate

Decizia a venit imediat după Campionatul European de la Varşovia, încheiat de delegaţia tricoloră cu o medalie de bronz, la limită în interiorul obiectivului impus, dar departe de aşteptările generale care însoţesc acest sport.

Modelul din fotbal şi handbal, implementat la lotul masculin: antrenor străin pentru a creşte nivelul. Cine preia în primă instanţă nou-înfiinţatul lot masculin, la Cluj

"La băieţi, avem nevoie de o schimbare totală a pregătirii şi a strategiei. Judo-ul românesc masculin nu este la un nivel corespunzător, dar nu este lipsit de potenţial şi pun acest fapt pe seama unor tehnicieni care au fost poate neexperimentaţi sau nepăsători. Diferenţierea loturilor pe mai multe centre, fără centralizarea tuturor sportivilor cu potenţial într-un loc a fost o greşeală. S-a ajuns aici şi nu mai putem aştepta să stăm doar în rezultatele ocazionale ale lui Daniel Natea. În consecinţă, vom centraliza un nucleu din circa 20 de sportivi la Cluj, tot în centrul condus de Bercean, dar sub coordonarea lui Adrian Croitoru, marele nostru campion, care a făcut pasul spre antrenorat şi a acceptat oferta federaţiei", a anunţat Guşă.

Potrivit realitatea.net, etapa a doua presupune aducerea expertizei din afara graniţelor ţării, o soluţie la care au recurs în ultimii ani mai multe federaţii în sporturile de echipă, de la fotbal la handbal şi baschet. "Facem o selecţie de alţi antrenori români cu potenţial şi suntem în tratative avansate cu o serie de antrenori şi preparatori străini. Vrem să întărim echipa tehnică. Este şi o soluţie de avarie, este şi o soluţie destul de costisitoare, dar pe care noi ne-o asumăm, pentru că atunci când am venit la Federaţia Română de Judo am spus că vom face toate cheltuielile necesare pentru a creşte nivelul de acolo, de jos, de unde am ajuns. Decizia de a aduce antrenori străini este şi o soluţie pe termen scurt, dar este o soluţie normală, la care au recurs naţionale importante, de la cea a Rusiei - care are ca antrenor federal pe campionul olimpic italian Ezio Gamba, până la naţionala Israelului, a Franţei, a Italiei chiar. Cu acest prilej, trebuie să reuşim să creştem şi nivelul profesional al antrenorilor români tineri, care mai apoi să continue munca la un nivel de profesionalizare superior de data aceasta", explică preşedintele FR Judo.

Revine Divizia Naţională de Judo

După ce a introdus premierea la campionatele naţionale, Cozmin Guşă promite un nou proiect care să avantajeze, din punct de vedere economic, judo-ul românesc. "Fac eforturi mari să găsesc sprijinul necesar ca în această toamnă să demarăm din nou Divizia Naţională de judo, sub forma unui play-off itinerant în toată ţara, care să dinamizeze activitatea tuturor centrelor de judo, pentru a ajunge ca performanţa internă să fie remunerată. Menţin, absolut, obiectivul iniţial, prin care anunţam că într-un an vreau ca FR Judo să devină forul naţional cel mai bine organizat şi cel mai bine finanţat din mediul privat. Nu am nicio îndoială că vom reuşi, suntem deja singura federaţie care a plătit premii la campionatele naţionale în valoare de 30.000 de euro pentru sportivii medaliaţi, demarăm toate activăţile de marketing în mod corespunzător".

Judo feminin: negocieri cu Căprioriu şi Florian

Cozmin Guşă promite că va încerca să o convingă pe Corina Căprioriu să revină asupra deciziei de retragere, după luna iunie, atunci când fosta campioană europeană de la categoria 57 kg se va căsători.

În plus, Larisa Florian va fi şi ea impulsionată să regăsească drumul spre performanţă. "În acest moment, Larisa este izolată la Oradea, printre băieţii de la tineret. Până în urmă cu 2-3 ani existau fete de nivelul ei la Oradea, acolo unde ea locuieşte cu sora ei şi unde a preferat să râmănă din pricina situaţiei din familia ei. Aceste fete îi permiteau să aibă o pregătire corespunzătoare. Parte din aceste fete s-au pierdut pe drum însă, altele nu mai fac faţă la nivel internaţional major. Noi am luat deja decizia de a o muta de la Oradea, trebuie să mai discutăm cu ea, pentru că deşi este foarte talentată şi muncitoare, ea nu poate avea continuitatea unor rezultate la vârf. Vom rezolva această problemă de potenţial", promite Guşă.

Performanţa, susţinută din fonduri private

Şeful judo-ului românesc a identificat principala problemă a sportului pe care îl conduce, la nivel administrativ. "Marketingul de calitate este cel care a lipsit cel mai mult din judo-ul românesc şi în sportul românesc. Noi suntem aproape de finalizarea strategiei de marketing pentru atragerea sponsorilor, care nu vin decât dacă au satisfacţia că banii lor au fost investiţi corespunzător şi că imaginea lor a avut de câştigat. Nimeni nu îţi dă bani pur şi simplu, îţi dau bani în urma unui plan şi unei satisfacţii de marketing pe care o au cei care investesc. După ce vom începem să adunăm bani, vom avea şi o strategie de a-i cheltui doar spre performanţă, lăsând banii de la stat să întreţină masa de judokani din România, aşa cum este normal. Banii privaţi îi vom îndrepta înspre performanţă", anunţă Guşă.

"Nu vom cheltui în mod deşănţat, vom cheltui punctual. Problema sportului românesc şi a judo-ului este că şi atunci când au fost bani, au fost investiţi prost, fie în sportivi care nu au avut nici talent, nici dăruire pentru culorile naţionalei, fie pe diferite acţiuni de pregătire care şi-au dovedit ineficienţa. Efortul financiar de a aduce experţi străini pe durata unui ciclu olimpic se va ridica, probabil, la nivelul sutelor de mii de euro, dar toţi aceşti bani vor fi bani privaţi, pe care îi vom atrage şi nu vor fi bani de la statul român, cu care de-abia dacă reuşim să integrăm activitatea curentă a loturilor şi activitatea de performanţă obişnuită. Nu ne plângem de banii de la statul român, dar performanţa o vom atinge prin banii privaţi", concluzionează Guşă.

Bilanţ peste un an

Obiectivul actualei conduceri a FR Judo este de a obţine rezultate, pe plan sportiv, la Campionatul Mondial de la Budapesta, de la finalul lunii august, iar pe plan administrativ, în termen de un an, atunci când va fi făcut bilanţul startegiilor implementate. "După Campionatul European din Israel vom putea face o comparaţie cu ceea ce s-a întâmplat anul acesta şi atunci vom vedea dacă planul nostru intermediar va da roade aşa cum am anunţat, dacă evoluţia judo-ului românesc este în sus. Obiectivul nostru final este Tokyo 2020, acolo unde toţi se vor bate să conteste supremaţia absolută a japonezilor, care şi-au propus să câştige cele mai valoroase medalii la toate categoriile!"

Fără datorii la începutul lui 2018

Federaţia Română de Judo se angajează să scape de datorii până la finalul anului. "Nu ştiam sumele datorate la începutul mandatului, am început să le descopăr, dar nu mă plâng. Le vom acoperi rapid. Ultimele datorii le-am aflat acum, la Varşovia, prietenii din circuitul european mi-au prezentat datorii vechi şi de 6-7 ani. Nu vom termina anul 2017 cu datorii, le vom achita pe toate în cursul acestui an", afirmă preşedintele FR Judo.