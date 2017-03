Sport

Marius Șumudică: "CFR merită să ia campionatul, fără nicio ironie". Vezi replica lui Miriuță

de Robert Popa, 18 martie 2017, 08:15

Marius Șumudică o vede pe CFR ca principală favorită la titlu după victoria obținută de "feroviari" în fața Astrei.





Publicitate

"Felicit echipa Clujului, eu consider că CFR are cea mai bună echipă și merită să ia campionatul fără niciun fel de ironie. Am încercat să ne ridicăm la nivelul lor, n-am reușit astăzi, cu toate că în ultimul minut am avut o ocazie mare. Nu știu dacă era just, au avut mai multe ocazii decât noi. Îi felicit, un public extraordinar. Asta înseamnă să ai demnitate, să ai stadionul tău, publicul tău, să vină să te împingă", a declarat antrenorul Astrei, Marius Șumudică, după meci.

Antrenorul CFR-ului, Vasile Miriuță, a declarat însă că nu se gândește deocamdată la acest obiectiv.

"Au trecut două jocuri, o înfrângere cu Steaua, o victorie meritată astăzi, sincer nu ne gândim. Luăm pas cu pas fiecare joc și la final tragem linie. Am avut un început dezastruos, am luat în minutul 3 acel gol. Dar apoi vă dați seama, o echipă mare, cum e a noastră, s-a dus peste ei, ne-am creat ocazii, am marcat. Am avut la 3-1 un "11" metri, puteam face 4-1, stăteam mai lejer un pic, dar părerea mea e că din minutul 15 am dominat jocul până la sfârșitul meciului", a spus Miriuță.

CFR Cluj s-a impus cu 3-2 în fața Astrei, vineri, pe teren propriu, în cea de-a doua etapă din play-off. Golurile formației din Gruia au fost înscrise de Păun (14), Deac (45+1) și Omrani, în timp ce reușitele Astrei au venit de la Ioniță (3) și Săpunaru (89). În urma acestui succes, ardelenii au întrerupt seria de 9 meciuri fără înfrângere a giurgiuvenilor. Ultimul eșec a venit tot cu CFR, pe 1 decembrie, când ”feroviarii” au câștigat cu 2-1 pe terenul campioanei en-titre.

Meciul nu a fost ferit de incidente. În minutul 18, portarul oaspeților, Silviu Lung jr., s-a prăbușit pe teren după ce a fost lovit în bărbie de o mingă șutată de Omrani. Partida s-a întrerupt aproape 8 minute, iar Lung a fost în cele din urmă scos de pe teren cu ambulanța, fiind dus la spital, în locul său intrând Ivanov. Către finalul primei părți, antrenorul Astrei, Marius Șumudică, a fost eliminat după o ceartă cu arbitrul Colțescu.

"Eu consider că un antrenor trebuie, dacă iese din tiparele jocului, să vină (arbitrul - n. red.) să fie atenționat. Nu am înjurat, nu am insultat, nu am ieșit din spațiul tehnic la faza respectivă. A fost un avantaj clar pentru noi, trebuia lăsat avantaj și ne-a întors înapoi, și-am zis de ce face lucrul ăsta. A venit direct la mine și m-a trimis în tribună", a explicat Șumudică.

CFR a bifat prima victorie din play-off, urcând pe locul 3, cu 25 puncte. Astra a coborât pe 4, având 23 puncte. Etapa viitoare, elevii lui Miriuță vor juca în deplasare cu CS Universitatea Craiova.