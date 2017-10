Sport

EXCLUSIV ”Micul Casillas” din poarta ”Șepcilor roșii”

de Robert Popa, 26 octombrie 2017, 12:57

”Nu știu ce m-aș fi facut fără fotbal. În momentul de față simt că nu pot trăi fără el, chiar dacă uneori întâmpin și greutăți”, afirmă Iulian Dinu (19 ani), goalkeeperul lui ”U” Cluj.

Foto: Iulian Dinu/Facebook.com

Născut în orașul Tecuci, din județul Galați, Iulian Dinu a îndrăgit balonul rotund încă de mic. Văzând că are toate calitățile necesare, un antrenor din Umbrărești, localitatea unde a copilărit Iulian, l-a îndemnat să-și încerce norocul în acest fenomen. Peste ani, a ajuns la Farul Constanța, iar la 16 a debutat în Liga a 2-a. Doi ani a îmbrăcat tricoul "Rechinilor", fiind apoi nevoit să plece după destrămarea echipei. A urmat Delta Tulcea, cu care s-a clasat în sezonul trecut pe locul 7 în Liga a III-a. Vara lui 2017 i-a adus ocazia de a juca la un alt club de tradiție, Universitatea Cluj. Ioan Ovidiu Sabău, managerul sportiv al "Șepcilor roșii", și Bogdan Cantor l-au încurajat pe tânărul goalkeeper să dea probe la Cluj. Și le-a trecut. Este ”student” cu acte în regulă și are o concurență pe măsură în poartă, pe Călin Albuț. Nimeni altul decât unul dintre protagoniștii victoriei obținute de Gloria Bistrița împotriva lui Atletico Madrid, în Cupa Uefa Intertoto 2007. 2-1 a fost rezultatul de atunci. Ajuns la 36 ani, Albuț își trăiește și el marele vis, acela de a îmbrăca tricoul "alb și negru".

"Sunt mândru că port sigla lui "U" Cluj pe piept"

Cum ai început fotbalul?

M-a îndrumat un antrenor din satul meu natal, Umbrărești. A văzut că am aptitudinile necesare și mi-a spus să încerc.

Mai e vreun membru din familia ta care să practice fotbal sau alt sport?

Am un frate mai mare care practică rugby, tot aici, la "U". Sper că părinții noștri sunt mândri de noi pentru tot ce am realizat până acum.

Ai jucat la Farul și apoi la Delta Tulcea. Spune-mi câte cuvinte despre aceste experiențe.

La Farul a fost ceva excepțional. Fiind juniorul din curtea lor, am debutat în Liga a 2-a la 16 ani. Am jucat două sezoane acolo. Încă traiesc cu amărăciunea că acea echipă s-a destrămat. Mă atașasem foarte mult de Farul și le mulțumesc oamenilor de acolo pentru încrederea acordată. Și la Delta Tulcea a fost foarte frumos. M-am simțit chiar foarte bine și acolo, păcat că nu am reușit sa promovăm (în Liga a 2-a - n. red.).

Cum ai ajuns la "U" Cluj?

Am ajuns prin intermediul domnului Sabău și a domnului Bogdan Cantor. M-au sunat și m-au încurajat să vin în probe.

Ce înseamnă pentru tine să joci la "U"?

"U" Cluj este o echipă de tradiție, cu standarde foarte ridicate în profesionalism. Mă simt chiar foarte bine să joc in curtea acestui club minunat și sunt mândru că port sigla Universității Cluj pe piept.

Cu care dintre colegi te înțelegi cel mai bine?

Nu pot spune un anumit jucător. Mă înțeleg bine cu toți colegii mei. M-au primit foarte bine la echipă și le mulțumesc.

Cum faci față concurenței cu Albuț?

Concurența cu Albut e foarte importantă. Mă simt bine cu el la fiecare antrenament. Îmi dă mereu sfaturi, astfel încât, într-o bună zi să-l pot depăși. Sunt foarte fericit că sunt antrenat și îl am coleg pe unul dintre cei mai renumiți portari din Liga 1.

Cum ți se pare nivelul competițional?

Nivelul este foarte ridicat. Unul în care trebuie să dai tot ce ai mai bun din tine ca să câștigi un meci.

"Singurul obstacol din drumul spre promovare suntem noi"

Cum ai trăit deplasarea de la Tășnad, unde "U" a bifat primul eșec după un an de invincibilitate? Ai suferit și o accidentare atunci.

Acel eșec îl resimțim si acum. Suntem pe locul 3 în clasament, la 2 puncte de prima poziție (din Liga a III-a - n. red.), iar cu o victorie acolo puteam fi noi pe locul 1. M-am și accidentat, dar am revenit foarte repede pe teren cu ajutorul kineto-terapeuților.

Ce crezi că a lipsit echipei în acel joc?

Nu pot spune că a lipsit ceva echipei în acel joc, poate concentrarea...

Crezi că vă poate opri cineva din drumul spre promovare?

Singurul obstacol din drumul spre promovare suntem noi. Depindem numai de noi și de cum tratăm fiecare meci în parte pentru a-l câștiga.

Obiectivul echipei este revenirea în Liga 1 până în 2019. Te vezi aici și atunci?

Aș fi fericit să fiu tot în curtea Universității atunci cand o să promovăm în Liga 1.

La ce te gândești când te afli în poartă? Ce te face să fii concentrat?

Nu mă gândesc la nimic. Pur și simplu trăiesc fiecare meci la maxim. Asta îmi dă concentrarea pentru a-mi face treaba (cât mai bine - n. red.) între buturi.

"Nu știu ce m-aș fi făcut fără fotbal"

Care e jucătorul tău favorit?

Jucătorul meu preferat este Messi, dar idolul e (Iker - n. red.) Casillas.

Cum îți petreci timpul liber?

Timpul liber mi-l petrec cu prietenii. Ieșim la suc sau facem o plimbare prin parc.

Ce ți-ai fi dorit să faci dacă nu deveneai fotbalist?

Sincer, nu știu ce m-aș fi facut fără fotbal. În momentul de față simt că nu pot trăi fără fotbal, chiar dacă uneori întâmpin și greutăți.

Care crezi că este secretul succesului pentru tine?

Nu cred că am un secret ca să ajung până aici. Mi-am dat toată silința să progresez cât mai mult și (să fiu - n. red.) eficient. Asta m-a adus unde sunt, la "U" Cluj.

Ce le transmiți fanilor?

Le mulțumesc fanilor că ne susțin în continuare, indiferent de rezultat, și că nu au lăsat un club mare ca "U" să moară. Îi așteptăm cu toții în număr cat mai mare la stadion, pentru a realiza împreună promovarea în Liga 1, acolo unde ne este locul.

CV Iulian Dinu

Data nașterii: 25 martie 1998

Locul nașterii: Tecuci, județul Galați

Post: Portar

Număr de pe tricou: 12

Echipa actuală: Universitatea Cluj

În trecut: Farul Constanța, Delta Tulcea