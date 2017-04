Sport

”Micul Neuer” de la Cluj. Ține cu Real Madrid, a cochetat cu moda și vrea să joace în Liga 1 cu ”U”

de Robert Popa, 12 aprilie 2017, 14:30

Portarul Universității Cluj, Cristian Man (22 ani), vorbește fără ocolișuri despre cariera sa, dezvăluind la un moment dat un episod ușor atipic pentru un sportiv.

Foto: Cristian Cosma/FCUCluj.ro

Cristian Man a fost model pentru o agenție din Cluj timp de o jumătate de an/ Foto: arhiva personală a jucătorului



Cristian Man a ajuns în curtea "Șepcilor roșii" în vara anului trecut, fiind oprit în lot către antrenorii Marius Popescu și Zsolt Szilagyi după un trial la care au participat peste 100 fotbaliști.

"Am auzit că va fi o selecție la "U" Cluj, am crezut în mine și mi-am spus că n-ar strica să încerc să particip. La FC Zalău, cu toate că eram acasă, condițiile de pregătire erau medii. Probele de joc au durat două zile și îmi amintesc că în prima zi au participat peste 100 de băieți, apoi au rămas vreo 7, printre care și eu. Am fost oprit în lot, mi s-a propus un contract și am acceptat pe loc să-l semnez. A fost un vis de-al meu să evoluez pentru ambele echipe din Cluj, iată că am reușit, iar acum sunt bucuros să apăr poarta Universității", a declarat tânărul goalkeeper pe fcuniversitateacluj.ro.

Portarul de 22 ani a cochetat și cu moda, timp de o jumătate de an, pentru o agenție din Cluj.

"Am văzut un anunț pe internet și am zis că merită să încerc, mai ales că îmi place fotografia, îmi place și moda. Am colaborat cam o jumătate de an cu o agenție din Cluj, am fost la două ședințe foto, mi-a plăcut, dar totul s-a oprit acolo. Ar fi interesant să mai fac asta, nu cred că mi-ar afecta programul, dar dacă nu a fost să fie ceva serios de la bun început, am preferat să las lucrurile așa", a adăugat Man pentru sursa citată.

Cristian Man se declară un mare fan al lui Real Madrid, iar jucătorul său preferat este portarul lui Bayern Munchen, Manuel Neuer.

"Țin cu Real Madrid, iar ca joc de picior îmi place foarte mult Manuel Neuer. În campionatul intern îl prefer pe Florin Niță. E talentat, e mereu în "priză", încearcă să dea totul pentru echipa sa și îl admir pentru asta. Trebuie să reușim să promovăm în fiecare an și să ajungem în Liga I, unde ne e locul și unde visez să joc în tricoul lui "U".

Man este născut pe 13 iunie 1996, la Zalău, ultima dată evoluând pentru echipa din orașul natal. Tânărul goalkeeper a jucat în trecut și la CFR Cluj, cu care a făcut deplasarea la celebrul duel cu Manchester United de pe Old Trafford, în decembrie 2012.