Mihai Onicaș: "Îmi doresc să ajung să joc în Liga 1 pentru “U”"

de Ionuţ Grindean, 29 ianuarie 2018, 16:29

Mijlocașul Universității Cluj crede în promovările consecutive care să readucă “Șepcile roșii” în prima ligă în 2019, anul Centenarului.

foto Cristi Cosma / fcuniversitateacluj.ro

Fostul internațional de tineret a oferit un interviu exclusiv pentru ZIUA de CLUJ și a povestit despre ce însemnă reîntoarcerea la "U" Cluj, dar și despre oamenii care i-au influențat cariera.

Ai jucat la multe echipe din Liga 1, ești mulțumit de alegerea făcută când te-ai întors la "U"?

Bineînțeles. Tocmai experiențele avute până acum m-au ajutat să aleg Universitatea Cluj. Pe lângă faptul că era echipa mea de suflet, întotdeauna am încercat să aleg un mediu propice performanței. Știam că aici s-a început un proiect nou, cu oameni profesioniști, care își doresc performanță și bineînțeles că îmi doream să fac parte din acest proiect. Îmi doresc să ajung să joc în Liga 1 pentru "U".

Ce părere ai de noii jucători, Văsălie și Ene?

Sunt doi băieți tineri, foarte talentați. I-am văzut la antrenamente și eu împreună cu ceilalți colegi încercăm să-i integrăm cât mai bine, să se acomodeze și să se simtă cât mai bine în teren. Sunt convins că o să ne ajute foarte mult pentru că se vede că au calitate.

Care sunt principalele contracandidate la promovare?

Singura echipă care ne mai poate pune probleme acum și cu care vom lupta pentru promovare este Performanța Ighiu. Acum sunt în spatele nostru la 4 puncte, dar în scurt timp vom juca un meci direct cu ei pe care sperăm să îl câștigăm. Și dacă parcursul nostru va fi foarte bun, acest campionat este în mare parte terminat.

Promovările consecutive sunt un obiectiv realizabil?

Da, și tocmai cu această idee s-a început. S-a luat totul de la zero, tocmai ca în 2019 să fim în Liga 1. De aceea, toți oamenii cu experiență în fotbal, cum sunt domnul Sabău, domnul Pojar, domnul Falub și ceilalți de la echipă fac tot posibilul ca acest obiectiv să fie realizabil. Se aduc jucători cu mult timp înainte și se pregătește terenul pentru Liga 2, și mai apoi pentru Liga 1.

S-ar descurca Universitatea în Liga 1 cu lotul actual?

În momentul de față, ne-am putea clasa la jumătatea clasamentului, având în vedere lotul de acum, cu jucătorii experimentați și ceilalți tineri de valoare. Din păcate, fotbalul românesc este în scădere. Trebuie să ne trezim și să ne dăm seama că totul pleacă de jos și că bazele fotbalului românesc sunt juniorii. Ar trebui pus mai mult accent pe tinerii români și să îi respectăm mai mult. De asemenea, cluburile ar trebui să înceteze să aducă străini care sunt sub valoarea jucătorilor autohtoni.

Care e antrenorul care ți-a influențat cel mai mult cariera?

Este o întrebare grea fiindcă de la toți antrenorii am avut de învățat. Am încercat să învăț de la fiecare cât mai multe lucruri. Bineînțeles că antrenorul cu care am început să joc în Liga 1 este domnul Cristiano Bergodi (la Steaua, n. red.) și îl respect foarte mult pentru încrederea pe care am primit-o de la el la o vârstă fragedă, 19 ani. Pe atunci nu era regula jucătorului Under 21 și totuși jucam meci de meci. Și desigur, cum am mai spus, la Academia Hagi am învățat cel mai mult fotbal și sunt mândru că am avut ocazia să lucrez cu antrenorul de atunci, Cătălin Anghel.

Cel mai frumos meci în care ai jucat?

Sunt multe. Toate cele pe care le-am jucat la "U" sunt frumoase. Am multe amintiri din perioada în care jucam la Steaua. Și acolo veneau mulți suporteri, la fel ca și aici, și atmosfera era foarte frumoasă. Am avut ocazia să joc împotriva unor jucători precum Roberto Carlos sau Emre, care evoluau la echipele lor naționale. Meciul cu Fenerbahce, din Europa League, e cea mai plăcută amintire.

Cine e cel mai greu adversar direct pe care l-ai avut?

(Râde) Goga e un adversar greu. Emre e cel mai bun adversar pe care l-am întâlnit. E un jucător cu foarte multă calitate, multă personalitate și un fotbalist de foarte mare valoare.

Din poziția ta nu prea se marchează, dar care e golul tău preferat din cele marcate de tine?

Este clar golul înscris în sezonul trecut, când evoluam la Olimpia Satu Mare într-un meci cu Luceafărul Oradea. Am înscris în minutul 94, la ultima fază, cu un șut lobat de la 35-40 de metri.

CV Mihai Onicaș

Fotbalistul format de Universitatea Cluj a mai trecut de-a lungul carierei pe la Steaua București, Politehnica Iași, FCM Târgu-Mureș, Unirea Urziceni, Viitorul Constanța, ASA Târgu-Mureș și Olimpia Satu Mare. Singura experiență în străinătate a fost la echipa moldoveană CSF Speranța Nisporeni. În Liga 1, Onicaș a jucat de 51 de ori, iar în cupele europene de 9 ori.