Mihai Silvășan: A fost un meci de o combativitate ieșită din comun

de Ionuţ Grindean, 14 februarie 2018, 10:21

Antrenorul principal al echipei U-BT este fericit după câștigarea Cupei României pentru a treia oară consecutiv.

foto u-bt.ro

Tehnicianul campioanei consider că diferența dintre cele două echipe s-a făcut în defensivă, dar și la nivel mental. "E greu de vorbit după un asemenea meci foarte tensionat! Oricare echipă putea câștiga, a fost un meci de o combativitate ieșită din comun, ambele echipe și-au dorit enorm victoria, s-a văzut! Totul a fost decis de apărări, de o intervenție sau alta în apărare, scorul a fost mic, minute bune în sfertul al patrulea nu a reușit nimeni să înscrie. În astfel de jocuri, cine reușește să stea mai tare din punct de vedere mental, să fie mai echilibrat, reușește să câștige", a declarat antrenorul clujean.

Silvășan a lăudat echipa adversă și consideră că CSM Oradea a fost cel mai greu adversar din Final 8. "Am început foarte tare meciul, când am început să fac unele schimbări nu am mai avut aceași intensitate și s-a văzut, ei au replicat cu o apărare foarte agresivă, au dat niște coșuri foarte ușoare, au revenit în meci. Nu mă așteptam să câștigăm la 30 de puncte, e imposibil cu o echipă ca Oradea să cedeze și să te lase să te desprinzi", a spus tehnicianul.

Antrenorul lui U-BT a fost încântat si spiritul de luptă al elevilor săi și faptul că jucătorii au trecut peste oboseala din ultimele zile. "Nu ne-am gândit la oboseală, cum am spus și ieri, după meciul cu Timișoara, nu mai contează ce a fost, cât de obosiți suntem, avem datoria ca 40 de minute să dăm totul pe teren, o echipă de învingători asta face, când joacă cu trofeul pe masă se sacrifică și găsește resurse nebănuite ca să lupte și ca să învingă. Mă bucur că am fost noi aceia în seara asta", a mai adăugat Silvășan.

Mihai Silvășan va fi unul dintre antrenorii Selecționatei Nord din All-Star Game-ul de miercuri, 14 februarie. Partida dintre Nord și Sud va fi transmisă pe Digisport 3, de la ora 19.