Sport

Mihai Silvășan, bucuros după calificarea în semifinalele Cupei României

de Ionuţ Grindean, 12 februarie 2018, 10:34

Antrenorul principal al formației U-BT a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevilor săi, la finalul partidei cu BCM U Argeș Pitești.

foto u-bt.ro

Publicitate

Tehnicianul clujean a fost mulțumit de joc și de colaborarea excelentă dintre jucători. "Ne doream mult această victorie, mental ne-am pregătit pentru asta, în sensul că fiecare meci trebuie luat în parte. Toată lumea ne vede ca favoriți, însă dacă ne gândeam direct la finală am fi avut probleme mari.

Sunt foarte mulțumit de cum și-au făcut băieții datoria, mai ales în defensivă, au dat maximul, tot ce e mai bun, am reușit să ținem echipa Piteștiului la 66 de puncte. Numărul de assist-uri spune multe despre jocul colectiv din această seară, am vrut să jucăm împreună, să pasăm mingea și, chiar dacă nu am marcat foarte multe puncte, 25 de assist-uri e un număr bun, care îmi place foarte mult", a declarat antrenorul campioanei.

Silvășan speră ca adversarii din semifinale, BC Timișoara, să fie obosiți după meciul cu trei reprize de prelungiri împotriva Sibiului, dar se teme de moralul bun al timișorenilor în urma victoriei din sferturi.

"Urmează semifinala, jucăm cu Timișoara, ce avem noi de făcut este să mergem la hotel, jucătorii să se odihnească și noi să pregătim meciul și să venim la fel ca azi, montați, doar cu gândul la victorie. Sincer, probabil că este un avantaj faptul că au jucat prelungiri, am văzut că au avut jucător care a jucat 52-53 de minute, nici în NBA nu se vede așa ceva, probabil va fi foarte obosit - mă refer la Komatina.

Însă nu trebuie să îi subestimăm, această victorie muncită cu Sibiul poate fi un imbold asupra mentalului lor, să prindă mult mai mare încredere, iar jucătorii experimentați când au mare încredere pot să treacă peste momentele de oboseală. Nu ne vom gândi cu siguranță la oboseala lor, noi ne vom pregăti sută la sută pentru orice și sperăm să fie bine mâine", a mai adăugat tehnicianul.

Partida cu BC Timișoara, contând pentru semifinalele Cupei României se va disputa în 12 februarie, de la ora 20:00. Meciul va fi transmis de Digisport.