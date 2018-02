Sport

Mihai Silvășan: Când joci cu trofeul pe masă, nu te mai gândești la nimic

de Ionuţ Grindean, 13 februarie 2018, 10:08

Antrenorul echipei U-BT e bucuros că s-a calificat în finala Cupei României, dar știe că meciul cu CSM Oradea va fi cel mai complicat al turneului.

foto u-bt.ro

Publicitate

Tehnicianul "studenților" a lăudat jocul adversarilor, dar jocul echipei sale nu l-a mulțumit. "Vreau la rândul meu să îmi exprim gândurile pentru echipa din Timișoara, vreau să îi felicit pentru felul în care au luptat, a fost greu pentru ei după meciul de ieri, însă le-am spus băieților să nu ne bazăm pe asta, ei vor veni aici să lupte și așa au și făcut. Pe de altă parte, mă bucur că am reușit să câștigăm, chiar dacă nu am făcut un meci foarte bun din multe puncte de vedere. Victoria e victorie, am realizat ceea ce ne-am dorit, adică să jucăm mâine cu trofeul pe masă și asta se va întâmpla", a spus antrenorul principal al clujenilor.

Silvășan crede că meciul de miercuri, cu CSM Oradea, va fi cel mai greu al comeptiției, dar speră că trofeul pus în joc va reprezenta o motivație suplimentară pentru elevii săi. "Mâine va fi un meci de care pe care, Oradea are o echipă foarte bună, au mulți jucători talentați, care pot face diferența. La fel suntem și noi, ne dorim foarte mult victoria, sunt convins că și ei și-o doresc, va fi o luptă pe cinste! Când joci cu trofeul pe masă, nu te mai gândești la nimic, te gândești să dai totul posesie de posesie, asta este mentalitatea pe care eu o doresc de la jucătorii mei", a declarat tehnicianul campioanei.

Meciul din finala Cupei României dintre U-BT și CSM Oradea va avea loc în 13 februarie, ora 19. Partida va fi transmisă pe Digisport.