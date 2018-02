Sport

Mihai Silvășan: Mă bucur că am reușit să ne păstrăm calmul pe finalul meciului

de Ionuţ Grindean, 08 februarie 2018, 10:51

Antrenorul clujenilor este bucuros pentru calificarea în optimi și pentru revenirea din finalul meciului.

foto fiba.basketball

Publicitate

Silvășan a fost, în mod special, mulțumit de apărare și de jocul bun în defensivă din ultimele minute. "Tot timpul e bine cand câștigi și când îți îndeplinești unul dintre obiective. Mă bucur că am reușit să ne păstrăm calmul pe finalul meciului, cand mai erau 5-6 minute si ne conduceau chiar și la opt puncte, dacă nu mă înșel. Nu am renunțat nicio secundă, au venit niște faze importante în apărare în special și am înscris niște coșuri ușoare pe tranziție. Mă bucur că am stat tari din punct de vedere mental și am reușit să câștigăm și să ne calificăm în optimile de finală", a declarat antrenorul Universității.

Tehnicianul echipei U-BT speră la o tragere la sorți care să favorizeze formația clujeană și își dorește ca elevii săi să ajungă cât mai departe în FIBA Europe Cup. "Putem cădea cu oricine, sunt 15 echipe lângă noi cu care putem cădea. Vom vedea care vor fi sorții, care ne va fi norocul. Evident, nu ne vom mulțumi doar cu calificarea în optimi, ne dorim să facem o figură cât mai frumoasă, cu siguranță vom aborda la victorie următoarea manșă", a menționat Silvășan.

Pivotul Ousmane Barro, autor al unui double-double în meciul cu Keravnos, și-a completat antrenorul. "A fost un meci dificil, ne așteptam să fie o luptă până în ultimele secunde. Știam că nu va fi un meci ușor, dar mulțumim Domnului că am câștigat! Nu am renunțat, a fost pe viață și pe moarte. Am avut mult de tras, dar fiecare a făcut ce a depins de el și până la final a fost bine", a spus senegalezul.

Următorul meci al formației U-BT este împotriva echipei BC Mureș. Va fi prima partidă pentru clujeni la turneul final 8 al Cupei României de la Sfântu Gheorghe. Jocul se va disputa duminică, 11 februarie, ora 20:00.