Mihai Silvășan: Ne-au lipsit intensitatea și motivația

de Ionuţ Grindean, 01 februarie 2018, 11:47

Antrenorul echipei U-BT Cluj Napoca a explicat motivele înfrângerii din FIBA Europe Cup cu Belfius Mons-Hainaut, scor 77-80.

Tehicianul clujean a acuzat lipsa de motivație și jocul slab pentru înfrângerea din competiția continentală. "Din păcate, un meci prost din partea noastră, un meci pe care l-am început prost, iar acest lucru nu trebuia să se întâmple. Nu am avut intensitatea și motivația necesare, nu am fost la înălțimea momentului, un meci care era aproape decisiv. A contat mult începutul slab, ne-am revenit pe urmă, însă când am condus cu cinci puncte am făcut niște greșeli copilărești, atât unele ratări în atac, cât și niște decizii total greșite în apărare și ne-au costat", a spus antrenorul "studenților".

La final, Silvășan a avut puterea de a felicita adversarul și a analizat șansele de calificare ale formației clujene. "Acum nu mai depindem doar de noi, depindem și de celelalte rezultate. Bineînțeles, mai avem o șansă, trebuie să mergem mai departe și să învingem echipa din Cipru, la asta trebuie să ne gândim. Felicit echipa adversă, au venit aici deciși, și-au dorit foarte mult să câștige și au reușit. Într-adevăr, grupa s-a echilibrat foarte tare, toate echipele au șanse să fie la 3-3 după ultimul meci", a declarat antrenorul Universității.

Zeljko Sakic a explicat, la rândul său, ce nu a mers în jocul colegilor săi. ""Un meci greu, dacă ne uităm la scorul final, însă din nou un meci pe care l-am început prost. Nu poți să începi cu 10-28, e greu... A fost la fel ca în meciul de pe teren propriu cu Groningen, le-am permis aruncări ușoare, au înscris și câteva contestate. Apoi, am început să săpăm, să încercăm să câștigăm meciul, însă pe final am ratat niște aruncări deschise, inclusiv eu... Mai avem o șansă în ultima etapă, dacă vrem calificarea trebuie să dăm totul din noi. Toate echipele pot avea 3-3 în această grupă, așa că trebuie să depunem toate eforturile posibile și să sperăm că putem să ne calificăm mai departe", a spus pivotul croat.

Liderul campionatului se află pe locul trei în Grupa L a FIBA Europe Cup, la egalitate cu adversarul de miercuri seară, cu 7 puncte. Pe primele două poziții se află Donar Groningen și Keravnos Nicosia cu câte 8 puncte.

Clujenii au în continuare șanse de calificare mai departe în competiția continentală. În caz de egalitate între două echipe la finalul grupei se vor lua în considerare rezultatele directe, iar apoi coșaverajul. Astfel, "U" este obligată să câștige în ultima etapă împotriva lui Keravnos Nicosia și să spere la o victorie a echipei Donar Groningen împotriva belgienilor de la Belfius Mons-Hainaut.

Următorul meci al Universității Cluj va avea loc duminică, 3 februarie, ora 17:00. Meciul împotriva Politehnicii Iași, contând pentru etapa a 17-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin, se va disputa la Arena de Baschet din București.