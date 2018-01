Sport

Mihai Silvășan pune înfrângerea din Olanda pe seama oboselii

de Ionuţ Grindean, 25 ianuarie 2018, 12:34

Antrenorul Universității Cluj dă vina pe numărul mare de meciuri pentru înfrângerile din ultimele zile cu CSU Sibiu și Donar Groningen.

foto fiba.basketball

U-BT Cluj-Napoca a pierdut miercuri, 24 ianuarie, meciul din grupa L a FIBA Europe Cup cu Donar Groningen, scor 92-72. "Studenții" se află pe locul secund în grupă, dar au în continuare șanse de calificare.

Universitatea a avut în Olanda o a doua repriză dezastruoasă. Antrenorul echipei, Mihai Silvășan, a avut, totuși, puterea să-și felicite adverarii. "În primul rând, doresc să felicit echipa gazdă pentru această victorie, au luptat, a fost cu adevărat un meci în care s-a jucat pentru locul 1, cel puțin în primele trei sferturi", a declarat Silvășan la finalul partied.

Absența pivotului Ousmane Barro a contat decisiv, în opinia antrenorului. "Vreau să îmi felicit jucătorii, am venit aici în condiții speciale, fără doi dintre oamenii mari, cred că asta a făcut diferența în ultimul sfert. E suficient să privim numărul recuperărilor, a fost dublu pentru gazde și cred că aici s-a făcut diferența, în principal. Mergem mai departe, mai avem două jocuri pe teren propriu și ne dorim să le câștigăm, pentru a putea merge mai departe în competiție", a explicat tehnicianul "studenților".

Mihai Silvășan a acuzat și oboseala acumulată în ultima săptămână, când baschetbaliștii clujeni au disputat trei meciuri solicitante. "Am fost obosiți, am avut în ultima săptămână trei meciuri tari, a fost jocul foarte fizic din Cipru, am dat tot ce am putut și am câștigat. Am mers acasă, am avut un meci foarte greu cu una dintre contracandidatele la titlu din campionat, am pierdut destul de rău și am venit aici... Am luptat, chiar cred că echipa mea a dat maximul în aceste condiții, dar în ultimul sfert au fost și problemele cu faulturile și am cedat", a precizat antrenorul U-BT, completat de fundașul Miha Lapornik: "Aș dori întâi să felicit echipa Donar pentru victorie, a fost un meci frumos. Am început bine jocul, am avut o apărare bună, am contestat toate aruncările gazdelor și am înscris câteva puncte ușoare pe tranziție, am avut câteva aruncări deschise de la distanță. Apoi, în a doua jumătate, deși am jucat bine în primele trei-patru minute, olandezii au avut câteva recuperări ofensive, au pus puncte ușoare în coș, au mai înscris și câteva aruncări dificile, a fost greu să jucăm cu un asemenea adversar. Cred că am dat tot ce s-a putut, am dat maximul, nu a fost suficient ca să câștigăm, însă mai avem două meciuri și vom face tot posibilul să le câștigăm și să ne calificăm mai departe", a spus slovenul lui U-BT.

Clujenii mai au două meciuri de jucat în competiția continentală, cu belgienii de la Belfis Mons-Hainaut și ciprioții de la Keravnos Nicosia, ambele pe teren propriu. În campionat, următorul meci al "studenților" este cu BC Mureș, partidă în deplasare ce se va disputa în 27 ianuarie de la ora 17:00.