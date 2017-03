Sport

Miriuță a descoperit cauza eșecului cu Steaua: "Aici s-a făcut diferența"

de Robert Popa, 12 martie 2017, 23:00

Antrenorul lui CFR Cluj, Vasile Miriuță (48 ani), a descoperit cauza eșecului suferit de ardeleni în fața Stelei, duminică, pe Arena Națională.



Vasile Miriuță/ Foto: Robert Popa

Publicitate

”Un joc foarte bun, cu două echipe bune. Noi am avut două ocazii, nu am marcat. Ei au avut două ocazii, au marcat. Aici s-a făcut diferenţa. Ei sunt favoriţi la titlu, dar păcat că nu am marcat. Vom câştiga cu Astra, acasă. Echipa a jucat bine, dar contra Stelei e greu dacă nu marchezi, am avut acele două ocazii uriaşe. Au jucători de mare valoare, e aceeaşi echipă puternică, se va bate la campionat. Noi nu vorbim de titlu. Am intrat în play-off pornind de la -6, ăsta a fost obiectivul nostru, dar eu sper să terminăm în primele 4", a declarat Vasile Miriuță, pe Digisport.

CFR Cluj a pierdut cu 0-2 în fața Stelei, duminică, pe Arena Națională din București, în prima etapă din play-off. Golurile victoriei au fost înscrise de Harlem Gnohere (85) și Ovidiu Popescu (91). În urma înfrângerii cu "roș-albaștrii", ardelenii ocupă locul 5 din play-off, cu 22 puncte, iar elevii lui Laurențiu Reghecampf urcă pe prima poziție, cu 27 puncte. A fost primul eșec suferit de CFR în 2017.

Vineri, de la ora 20:30, CFR Cluj va juca în Gruia cu Astra Giurgiu.