Miriuță surprinde din nou: ”Noi n-avem ca obiectiv podiumul”

de Robert Popa, 18 aprilie 2017, 00:15

Antrenorul lui CFR Cluj, Vasile Miriuță, a declarat că obiectivul echipei nu este podiumul după remiza înregistrată acasă cu FCSB, în etapa a șasea din play-off.

Foto: Robert Popa

În urmă cu o săptămână, însă, tehnicianul ardelenilor afirma că adevăratul obiectiv al CFR-ului este să termine în primele trei.

"Noi n-avem ca obiectiv podiumul, obiectivul nostru a fost să fim în play-off. Faptul că ne dorim mai mult este altceva, dar nu podiumul e obiectivul nostru", a spus Miriuță după meciul cu FCSB.

CFR a remizat acasă cu Steaua, scor 0-0, luni, în ultimul meci al etapei cu numărul 6 din play-off. În urma acestui rezultat, "feroviarii" se mențin pe locul 4, cu 30 puncte, la doar două puncte în spatele celei de-a treia trepte a podiumului, unde se află Dinamo. FCSB este pe 1, cu 37 puncte.

"Un joc bun făcut de echipa noastră. Ne-am anihilat foarte bine. Jucătorii Stelei, în prima repriză, cred că n-au avut nicio ocazie. Noi am avut câteva situații de a marca, n-am reușit. Am jucat ofensiv astăzi, ne-am dorit să câștigăm. Per total, sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor", a adăugat Vasile Miriuță.