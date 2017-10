Sport

NEWS ALERT N-au iertat nici campioana Georgiei. U-BT, victorie la Tbilisi

de Robert Popa, 25 octombrie 2017, 21:22

Seară fantastică pentru U-BT Cluj în Georgia. Campioana României a învins-o pe Dinamo Tbilisi, miercuri, în etapa a doua din grupele Fiba Europe Cup.

87-73 a fost scorul final și echipa lui Mihai Silvășan bifează a doua victorie din Grupa E. ”Studenții” au 4 puncte și ocupă locul 1. Giordan Watson a reușit 14 puncte pentru campioana României. Din lotul clujenilor s-au mai remarcat Zoljko Sakic (13 puncte), Vaidas Kariniauskas (13 puncte), Rolland Torok (10 puncte) și Lasan Kromah (9 puncte).

Antrenorul de la U-BT, Mihai Silvășan, se aștepta la un duel mult mai dificil cu deținătoarea titlului din Georgie.

"Știam care este valoarea noastră, însă nu am crezut că va fi atât de ușor. Am început foarte bine jocul. Sunt bucuros că am putut să le acord mai multe minute jucătorilor noștri tineri, fiindcă trebuie să ia și ei pulsul acestei competiții. Ne-am pierdut puțin concentrarea în a doua repriză, este greu să rămâi la același nivel când ai 30 de puncte avantaj.

Chiar am vorbit despre asta în vestiar. Dar îmi felicit jucătorii pentru cum au controlat meciul. În niciun moment nu s-a pus problema învingătoarei și sunt bucuros pentru asta. Ne așteaptă alte meciuri grele, peste trei zile mergem la Sibiu, apoi avem din nou o partidă dificilă în Bulgaria, deja gândurile noastre se îndreaptă spre acele meciuri", a spus Silvășan, pe site-ul clubului.

În prima etapă din grupele Fiba Europe Cup, U-BT s-a impus cu 90-69 în fața turcilor de la Istanbul BBSK.