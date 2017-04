Sport

Nadia Comăneci, la CE gimnastică de la Cluj: "Ultima dată am fost aici în 1977, am prins şi cutremurul aici; sper la medalii"

de Ziua de Cluj, 18 aprilie 2017, 20:17

Nadia Comăneci, ambasador al Campionatelor Europene individuale de gimnastică, a sosit, marţi, la Cluj-Napoca, şi a declarat că speră să ”luăm ceva la bârnă şi sol”.

"Mă bucur că mă aflu aici, este un moment mare, nu doar pentru că avem Europenele în România după 60 de ani, e o sărbătoare a gimnasticii internaţionale. Mă bucur că mă aflu aici să sărbătorim acest eveniment. Aştept să le văd pe fetele noastre, pe băieţii noştri, aştept să văd sala, am auzit că e foarte frumos. Ultima dată când am fost la Cluj a fost în 1977, am prins şi cutremurul aici. Voi fi în fiecare zi la sală, exceptând situaţiile în care am acţiuni cu sponsorii. Sper să vedem un concurs frumos, să fim alături de ai noştri şi sper să luăm ceva (medalii - n.r.) la bârnă şi la sol", a declarat Nadia Comăneci, marţi, la sosirea pe Aeroportul Internaţional din Cluj, citată de news.ro.

Nadia Comăneci este ambasador al Campionatelor Europene individuale de la Cluj-Napoca şi va îndeplini aceeaşi funcţie şi la Campionatul Mondial din Montreal, în această toamnă.

Campionatele Europene de gimnastică debutează miercuri, cu calificările masculine, iar joi vor avea loc cele feminine. Vineri se vor decerna primele medalii, în urma concursurilor la individual-compus (masculin şi feminin), iar sâmbătă şi duminică vor avea loc finalele pe aparate.

Delegaţia României la această ediţie a CE individuale îi include pe Cătălina Ponor, Larisa Iordache, Olivia Cîmpian şi Ioana Crişan, respectiv pe Marian Drăgulescu, Cristian Băţagă, Andrei Ursache, Robert Ghiuzan, Laurenţiu Nistor şi Vlad Cotuna.

La competiţia de la Cluj-Napoca vor participa 274 de gimnaşti din 37 de ţări (168 gimnaşti şi 106 gimnaste), alături de aproape 450 de antrenori, medici, arbitri, oficiali.